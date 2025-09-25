Die Bowl-Kreation, die dich überrascht: Starte mit Süßkartoffeln in den Tag

Süßkartoffel zum Frühstück? Ja, du hast richtig gelesen. Unsere Süßkartoffel-Frühstücks-Bowl bringt geniale Abwechslung auf den morgendlichen Tisch. Statt Porridge oder Joghurt bildet samtig-weiches Süßkartoffelpüree die Basis für eine köstliche Bowl. Klingt auf den ersten Blick ungewöhnlich, entpuppt sich aber als harmonische und zugleich nährstoffreiche Wahl. Getoppt mit frischen Früchten, Müsli und etwas Zimt startest du den Tag mit dieser Bowl mit einem Highlight!

Eine Schüssel voller Glück: Süßkartoffel-Frühstücks-Bowl

Süßkartoffeln bringen eine natürliche Süße mit, die sich wunderbar mit Toppings wie frischen Früchten, Granola oder einem Hauch Zimt und Ahornsirup verbinden lässt. Obendrein liefern sie gesunde Kohlenhydrate, Ballaststoffe und viele wertvolle Vitamine, insbesondere Vitamin A.

Gerade an kalten Tagen bietet die warme Süßkartoffel-Frühstücks-Bowl einen perfekten Start in den Tag. Anders als Müsli oder Joghurt mit Granola wärmt sie von innen und gibt dir sofort Energie für alle anstehenden Aufgaben. Außerdem ist sie unglaublich vielseitig: Du kannst sie ganz nach deinem Geschmack variieren, zum Beispiel mit Nüssen, Samen oder einem Klecks pflanzlichem Joghurt.

Diese Bowl vereint überraschende Zutaten, ein gemütliches Gefühl und eine ordentliche Portion gesunder Nährstoffe. Sie ist perfekt für alle, die sich nach einem Frühstück sehnen, das lecker ist, von innen wärmt und Lust auf mehr macht. Probier sie aus – du wirst überrascht sein, wie gut dieses außergewöhnliche Rezept schmeckt!

Süßkartoffel-Frühstücks-Bowl Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Süßkartoffeln ca. 800 g nach dem Kochen und Zerdrücken

120 ml Mandelmilch

1 TL Vanillezucker

2 EL Erdnussmus z.B. dieses hier 🛒

1 EL Ahornsirup

1 TL Zimt

2 EL Leinsamen

frisches Obst nach Geschmack

Granola nach Geschmack

Müsli nach Geschmack

Nussmus nach Geschmack Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C vor.

Wasche die Süßkartoffeln und lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Backe die Süßkartoffeln etwa 45-60 Minuten. Sie sind fertig, wenn du sie leicht mit einer Gabel einstechen kannst.

Nimm die Süßkartoffeln aus dem Ofen und lass sie abkühlen.

Ziehe die Schale vorsichtig ab.

Gib das Süßkartoffelfleisch in eine große Schüssel.

Gib die Mandelmilch, den Vanillezucker, das Erdnussmus, den Ahornsirup, den Zimt und die Leinsamen zu den Süßkartoffeln in die Schüssel.

Schlage die Masse mit einem Handmixer fluffig. Achte darauf, dass alle Zutaten gut miteinander vermischt sind, für die beste Konsistenz und den besten Geschmack.

Verteile die Süßkartoffelmasse auf Schüsseln und garniere sie nach Belieben mit Obst, Granola, Müsli und Nussmus sowie einer Prise zusätzlichem Zimt. Fertig ist deine Sükartoffel-Frühstücks-Bowl.

