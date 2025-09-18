Noch keine Lust auf schwere Herbstküche? Dieser Salat ist die Lösung!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kürzer und die ersten herbstlichen Tage klopfen an. Doch wer sagt, dass Salate nur in die heißen Monate gehören? Gerade jetzt, in der Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst, ist ein frischer, nährstoffreicher Salat wie unser Süßkartoffel-Gurkensalat genau das Richtige, um die letzten warmen Sonnenstrahlen zu feiern und sich gleichzeitig auf die gemütliche Jahreszeit einzustimmen.

Einfach, aber raffiniert: Süßkartoffel-Gurkensalat

Geröstete Süßkartoffeln sind das Herzstück dieses besonderen Salats. Mit ihrer zarten Süße und knusprigen Textur erinnern sie an das wohlige Gefühl von Herbstabenden und sorgen für die Comfort Food-Komponente im Salat. Dazu kommt die knackige Frische von Salatgurke, die wiederum den Sommer auf den Teller bringt. Ihre leichte Textur sorgt für eine erfrischende Note, die dem Salat die Schwere nimmt.

Abgerundet wird das Ganze mit Frühlingszwiebeln und frischem Koriander, der mit seinem unverkennbaren Aroma Tiefe und Charakter verleiht. Ein Schuss Chiliöl gibt das kleine Bisschen extra Schärfe.

Ein Dressing aus Skyr, Tahini und Limette verbindet die Zutaten miteinander und bringt cremige Geschmacksnoten ins Spiel, ohne den Salat zu beschweren. Mit einer feinen Mischung aus Süße, Säure und Würze rundet es die Aromen harmonisch ab.

Also, warum nicht die letzten Sommermomente mit diesem reichhaltigen und leckeren Süßkartoffel-Gurkensalat genießen? Er ist nicht nur gesund und lecker, sondern auch ein wunderbarer Vermittler zwischen den Jahreszeiten. Guten Appetit!

Wir bleiben dabei: Salat gehört nicht nur in den Sommer. Wir bei Leckerschmecker genießen frische, vielseitige Kreationen das ganze Jahr über und füllen damit regelmäßig unseren Vitaminhaushalt auf. Denn wie heißt es so schön? „Eat your greens!“

Daran halten wir uns nur allzu gerne und bereiten unter anderem diesen Rote-Bete-Apfel-Salat zu oder einen Kartoffelsalat mit Anchovis und Kapern. Spitzkohl ist der Star in unserem Spitzkohl-Möhren-Coleslaw. Lass dir auch gerne von unserem Koch-Bot noch weitere köstliche Salatkreationen vorschlagen!

Süßkartoffel-Gurkensalat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Süßkartoffeln

2 EL Olivenöl

2 EL Speisestärke

1 Gurke

2 Frühlingszwiebeln

1/2 Bund Koriander

1 EL schwarzer Sesam

2 EL Chiliöl

100 g Skyr

2 EL Tahini z.B. dieses hier 🛒

1 EL Sesamöl

1 EL helle Misopaste z.B. diese hier 🛒

2 EL Limettensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Umluft vor.

Schäle die Süßkartoffeln und schneide sie in Würfel. Gib die Würfel zusammen mit Öl und Speisestärke in eine Schüssel und mische alles gut durch.

Verteile die Würfel auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech. Backe sie 15 Minuten lang im vorgeheizten Ofen, wende sie anschließend und backe sie weitere 15 Minuten.

Wasche in der Zwischenzeit die Gurke, halbiere sie längs und kratze das weiche Innere heraus. Schneide die Gurke anschließend in Streifen. Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in Ringe. Hacke den Koriander grob.

Vermische in einer Rührschüssel die Gurke mit den Frühlingszwiebeln, dem Koriander, Sesam und Chiliöl.

Wenn die Süßkartoffeln fertig sind, hebe sie unter die Gurkenmischung.

Dann fehlt noch das Dressing. Gib dazu den Skyr in eine Schale, verrühre ihn mit Tahini, Sesamöl und Misopaste. Gib Limettensaft dazu und verrühre das Dressing.

Gib das Dressing über den Süßkartoffel-Gurkensalat und serviere ihn.

