Dieses Gericht bringt Farbe in jeden noch so grauen Herbsttag

Natürlich ist der Herbst die absolute Hochsaison für würzige wärmende Suppen und Eintöpfe. Currys wiederum kann ich das ganze Jahr über verspeisen, auch wenn sie im Herbst ebenfalls eine besondere Rolle einnehmen. Dieses Süßkartoffel-Kokos-Curry macht da keine Ausnahme. Es ist herrlich würzig, cremig und wärmt dich wunderbar von innen auf, wenn sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite zeigt.

Süßkartoffel-Kokos-Curry hast du im Handumdrehen nachgemacht

Es gibt nicht viele Rezepte, die ich jeden Tag essen könnte. Doch Currys zählen da ohne Frage zu. Und das aus vielen Gründen. Sie sind schnell gekocht, lassen sich in gefühlt unendlich vielen Varianten zubereiten und wärmen dich in allen Lebenslagen wieder gemütlich von innen auf.

Dieses Süßkartoffel-Kokos-Curry braucht sich da nicht zu verstecken. Es vereint alles in sich, was du an einem guten Curry schätzt: eine cremige, aromatische Soße, perfekt gegartes Gemüse, eine gute Portion Reis und natürlich einige frische Kräuter sowie geröstete Nüsse als Topping. Und natürlich ist es ganz schnell zubereitet.

Mein Favorit unter den Currys ist ein klassisch japanisches Curry. Es überzeugt mich jedes Mal wieder mit seiner einzigartigen, cremigen Konsistenz und seinem unverkennbaren Geschmack. Doch hin und wieder brauche auch ich etwas Abwechslung und dann kommt dieses Süßkartoffel-Kokos-Curry wie gerufen!

Im Nu zauberst du ein Potpourri der Aromen, in dem jeder etwas findet, das ihm schmeckt. Die Süßkartoffel bringt einen herrlichen Kontrast zur leichten Schärfe der Currypaste. Ingwer sorgt für die richtige Portion Frische und alles wird vereint von der cremigen Kokosmilch, in welcher sich der Brokkoli ideal einfügt. Also worauf wartest du? Probiere es gleich selbst und verliebe dich in diese Vielfalt der Geschmäcker.

Bei Leckerschmecker lieben wir bunte, wärmende Currys. Wenn du nach mehr Schärfe suchst, dann darfst du unser grünes Kokosnuss-Curry nicht verpassen. Wunderbar fruchtig ist ein Apfel-Curry. Und für einen besonderen Twist solltest du auch ein leckeres Fenchel-Curry nachmachen.

Süßkartoffel-Kokos-Curry Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Reis z.B. Basmati

1 TL Salz

1 TL Kokosöl

1 Stück frischer Ingwer etwa 3 cm

2 EL rote Currypaste

1 TL Kurkuma

1/2 TL Kreuzkümmel

500 ml Kokosmilch

300 ml Gemüsbrühe

1 große Süßkartoffel 500g

1 Brokkoli

150 g frischer Spinat

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

3 EL Cashewkerne

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Spüle den Reis unter fließendem Wasser ab, bis das Wasser klar ist. Bereite den Reis anschließend nach Packungsangaben zu. Tipp: Nutze dazu ein engmaschiges Sieb oder eine extra : Nutze dazu ein engmaschiges Sieb oder eine extra Reis-Waschschüssel 🛒 Schäle den Ingwer und schneide ihn klein. Schäle die Süßkartoffel und schneide sie in kleine Würfel. Teile den Brokkoli in kleine Röschen und spüle sie kurz ab. Erhitze 1 TL Kokosöl in einem großen Topf. Gib den Ingwer hinein und schwitze ihn für 1 Minute an. Füge die Currypaste, Kurkuma und Kreuzkümmel hinzu und brate alles unter rühren für 30 Sekunden an, bis es beginnt zu duften. Gieße die Kokosmilch und Gemüsebrühe in den Topf, rühre alles gut um und bring den Inhalt einmal zum Aufkochen. Füge die Süßkartoffel hinzu und koche alles bei mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten. Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Wasche die Petersilie, tupfe sie trocken und schneide sie klein. Röste die Cashewkerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie goldbraun sind und stell sie anschließend zur Seite. Gib den Brokkoli in den Topf und koche alles für weiter 5-7 Minuten, bis das Gemüse gar, aber noch bissfest ist. Rühre den Spinat unter und lass ihn 1-2 Minuten zusammenfallen. Schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab. Serviere es mit dem Reis und streue die Cashews und Petersilie darüber. Notizen Besonders im Herbst muss man es sich zu Hause gemütlich machen. Schaue die kinderleichte Herbstdeko mit Kürbissen zum selber machen von Geniale Tricks an.

