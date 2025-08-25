Süßkartoffel-Lasagne: zum Verlieben lecker

Entdecke eine aufregende und leckere Art, eine Lasagne zuzubereiten. Unsere einfache Süßkartoffel-Lasagne steht dem italienischen Klassiker in nichts nach. Die weichen, würzigen Schichten aus Süßkartoffeln, Hackfleisch und Käse sind perfekt ausbalanciert und sorgen für einen harmonischen Geschmack.

Lasagne-Variation mit Süßkartoffeln

Der Ursprung der Lasagne reicht bis ins antike Griechenland zurück, wo die ersten Schichten aus Teig und Fleisch aufeinandergestapelt wurden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Rezept dann verfeinert und variiert – bis hin zu klassischen italienischen Lasagne, wie wir sie heute kennen.

Die Lasagne ist ein richtiges Wohlfühlessen, das bei vielen Menschen zu den absoluten Lieblingsgerichten gehört. Aber wie wäre es mal mit einer etwas gesünderen Variante?

Die Süßkartoffel-Lasagne ist eine großartige Alternative zur traditionellen Lasagne, denn das Wurzelgemüse ist reich an Nährstoffen wie Vitamin C, Kalium, Beta-Carotin und Ballaststoffen, die sich positiv auf den Körper auswirken und das Immunsystem stärken.

Wenn du nach einem kreativen und leckeren Gericht suchst, das dein Abendessen aufpeppt, dann ist diese Süßkartoffel-Lasagne genau das Richtige für dich. Folge dem einfachen Rezept und genieße im Handumdrehen eine köstliche und gesunde Mahlzeit!

Süßkartoffel-Lasagne Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Öl

800 g Süßkartoffeln Für die Hackfleischsoße: 200-250 g Parmesan oder Hirtenkäse

4 EL Öl

1 Zwiebel

500 g gemischtes Hackfleisch

1 Knoblauchzehe

2 EL Tomatenmark

500 g Tomatenstücke

200 ml Wasser

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer Zubereitung Beginne zuerst damit, das Hackfleisch mit etwas Öl in einer Pfanne 🛒 anzubraten, bis es krümelig ist.

Schneide währenddessen die Zwiebel und die Knoblauchzehe in kleine Würfel und gib beides zum Hackfleisch hinzu. Brate alles zusammen für etwa 2 Minuten an.

Gib dann das Tomatenmark, die Tomatenstückchen, 200 ml Wasser sowie Salz und Pfeffer zum Hackfleisch hinzu und lass die Soße für etwa 5-10 Minuten köcheln.

Schäle nun die Süßkartoffeln und schneide sie der Länge nach in feine Scheiben.

Fette anschließend eine Auflaufform 🛒 mit Öl ein und lege die erste Schicht Süßkartoffelscheiben hinein.

Darauf kommen eine Schicht Hackfleischsoße und ein paar Käsestreusel.

Fahre so lange mit dem Schichten in dieser Reihenfolge fort, bis alle Zutaten verbraucht sind. Die letzte Schicht sollte aus Käse bestehen.

Gare die Süßkartoffel-Lasagne für etwa 40 Minuten bei 200 °C im Ofen.

