Der Herbst, mit seinen warmen Farben und kühleren Abenden, lädt zum Genießen herzhafter Köstlichkeiten ein. Inmitten dieser Jahreszeit offenbart sich ein Rezept, das nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch die Seele wärmt – die Süßkartoffel-Pie. Dieser herzhafte Genuss ist nicht nur eine schmackhafte Option für gemütliche Abende, sondern auch eine Hommage an die Natur, die uns in dieser Jahreszeit mit reifen Süßkartoffeln beschenkt.

Süßkartoffel-Pie: Süßkartoffel trifft auf butterweichen Teig

In den Monaten, in denen die Tage kürzer werden und die Blätter von den Bäumen fallen, kommt uns die Süßkartoffel-Pie als leckeres Dessert gerade recht. Die Süßkartoffel, Hauptakteur in diesem Gericht, ist eine faszinierende Knolle mit einer reichen Geschichte. Ursprünglich in Südamerika beheimatet, hat sie ihren Weg in Küchen auf der ganzen Welt gefunden und ist heute aus der Herbstküche nicht mehr wegzudenken.

Ein besonderes Merkmal der Süßkartoffel-Pie ist ihre Fähigkeit, Tradition und Moderne zu vereinen. Das altehrwürdige Gemüse trifft auf moderne Zubereitungstechniken und wird zu einem Gericht, das nicht nur deinen Geschmackssinn anspricht, sondern auch deinen Sinn für die Schönheit der Herbstzeit öffnet.

Tauche ein in die Aromen, die den Herbst so einzigartig machen, und lass dich von der Wärme und Herzlichkeit dieses Gerichts verführen. Entdecke, warum die Süßkartoffel-Pie so perfekt in den Herbst passt und wie du sie mit einfachen Schritten in deiner eigenen Küche zaubern kannst. Die Süßkartoffel-Pie – ein Fest für die Sinne und ein wahrer Genuss in der goldenen Jahreszeit.

Süßkartoffel Pie Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 250 g Weizenmehl

2 EL Vollrohrzucker

125 g Butter

Salz

600 g Süßkartoffeln

4 Eier

100 ml Schlagsahne

2 EL Ahornsirup

2 TL Zimt Anleitungen Verknete das Mehl, 1 EL Vollrohrzucker, die Butter, 1 Prise Salz und 1–2 EL kaltes Wasser zu einem glatten Teig. Benutze zuerst die Knethaken des Handrührers und dann deine Hände.

Rolle den Teig zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie rund aus und lege ihn in eine gefettete Tarte- oder Springform, forme dabei einen 3 cm hohen Rand. Stelle den Teig für 30 Minuten kalt.

Wasche in der Zwischenzeit die Süßkartoffeln und koche sie in reichlich Wasser etwa 35 Minuten, bis sie weich sind. Schäle die Kartoffeln und drücke sie durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel.

Stich mit einer Gabel mehrmals in den Teigboden. Lege ein passendes Stück Backpapier auf den Boden und füge getrocknete Hülsenfrüchte zum Blindbacken hinzu. Backe den Teigboden im vorgeheizten Backofen bei 180 °C auf der unteren Schiene für 15 Minuten. Nimm ihn danach heraus, entferne Hülsenfrüchte und Papier und backe den Boden weitere fünf Minuten.

Verrühre die Süßkartoffeln mit den Eiern, der Schlagsahne, dem restlichen Vollrohrzucker, dem Ahornsirup und dem Zimt.

Gib die Süßkartoffelmasse auf den vorgebackenen Boden und die Süßkartoffel Pie bei 180 °C auf der 2. Schiene von unten für 40–45 Minuten, bis die Masse gestockt ist. Lass die Pie vor dem Servieren auf einem Backofenrost abkühlen. Notizen Probiere auch diese leckeren Variationen aus: 1. Süßkartoffel-Walnuss-Pie: Ersetze einen Teil der Süßkartoffeln in deinem Grundrezept durch gehackte Walnüsse, um eine aromatische und knusprige Note zu erzeugen. Hacke die Walnüsse grob und mische sie in die Süßkartoffelmasse, bevor du sie auf den Boden gibst. 2. Kokos-Süßkartoffel-Pie: Für einen exotischen Twist ersetze einen Teil der Sahne in deinem Rezept durch Kokosmilch. Die feine Kokosnote verleiht deiner Süßkartoffel Pie eine überraschende Geschmacksrichtung. Mische die Süßkartoffeln mit der Kokosmilch, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erreichen, und gieße dann die Masse auf den vorbereiteten Boden.

Rezepte für süße, aber auch herzhafte Pies findest du bei uns wirklich en masse. Schau dir unbedingt folgende drei Ideen an: