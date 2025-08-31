Süßkartoffel-Wedges mit Feigen und Ziegenkäse: vielleicht die beste Kombi des Jahres

Die Kombination von Feigen und Ziegenkäse ist nicht neu. Was allerdings neu ist, ist sie mit Süßkartoffel-Wedges aus dem Ofen zu servieren. Das Ergebnis ist ein aromatisches Gericht, das Abwechslung in deinen Speiseplan bringt und dabei unkompliziert bleibt.

Ein einfaches, aromatisches Gericht: Süßkartoffel-Wedges mit Feigen

Die Süßkartoffel stammt ursprünglich aus Südamerika und zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Schon die Inka bauten sie an und schätzten ihren nussigen Geschmack. Neben Kohlenhydraten punkten Süßkartoffeln auch mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Heute findest du die Knolle in vielen Küchen rund um den Globus – ob gebacken, püriert oder als Basis für herzhafte Snacks.

Für dieses Rezept wäschst du sie und schneidest sie anschließend in Spalten. Vermische sie in einer Schüssel mit Öl und verteile sie danach auf einem mit Backpapier belegten Blech. Würze sie mit Salz und Pfeffer, bevor du sie für eine halbe Stunde in den Ofen schiebst.

Zerbrösele in der Zwischenzeit den Ziegenkäse grob mit den Händen und halbiere die Feigen oder viertele sie. Verrühre das Öl mit dem Chilipulver.

Sobald die Wedges fertig gegart sind, kannst du sie mit den Feigen und dem Ziegenkäse anrichten. Träufele zum Schluss noch das Chiliöl darüber.

Die Süßkartoffel-Wedges mit Feigen und Ziegenkäse passen wunderbar zu lauen Spätsommerabenden auf der Terrasse oder dem Balkon. Genieße zu einem Glas Wein oder einem selbstgemachten Eistee mit Kräutern.

Wo wir schon bei leckeren Kombinationen sind, probiere auch diese Rezepte: Toast mit Honig-Thymian-Frischkäse und Feigen, herzhafte Süßkartoffel-Gorgonzola-Bites mit Walnüssen, Cranberrys und Petersilie oder eine aromatische Pasta mit Rucola und Feigen.

Süßkartoffel-Wedges mit Feigen und Ziegenkäse Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Süßkartoffeln à ca. 300 g

5 EL Öl

Salz und Pfeffer

1/4 TL Chilipulver online z.B. hier 🛒

6 Feigen

125 g Ziegenkäse Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier. Wasche die Süßkartoffeln gründlich und schneide sie dann in Spalten. Vermenge sie in einer Schüssel mit 2 EL Öl und verteile sie auf dem Blech. Würze sie mit Salz und Pfeffer. Gare sie rund 30 Minuten im Ofen.

Vermenge das restliche Öl mit Chilipulver.

Hole die Süßkartoffel-Wedges aus dem Ofen und richte sie auf einem Teller an.

Wasche die Feigen und halbiere oder viertele sie. Platziere sie zwischen den Süßkartoffeln.

Zerbrösele den Ziegenkäse über dem Gericht und beträufele es zum Schluss mit dem Chiliöl.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.