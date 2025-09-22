Dieser Auflauf mit Süßkartoffeln und Pilzen schmeckt herzhaft, süß und deftig zugleich

Auflauf schmeckt irgendwie immer gleich, denkst du? Dann hast du diesen Süßkartoffelauflauf mit Pilzen noch nicht probiert! Denn dieses einfache Gericht kombiniert süßes Gemüse mit würzigem Speck und aromatischen Pilzen. Ein Wow-Effekt aus dem Ofen, von dem du dir sicherlich noch eine zweite Portion nehmen wirst. So einfach geht’s!

So machst du Süßkartoffelauflauf mit Pilzen und Bacon

Die Basis für unseren Süßkartoffel-Pilz-Auflauf bilden gekochte oder gedämpfte Süßkartoffeln, die du ganz unkompliziert zu einem groben Püree zerdrückst. Die Knollen sorgen für eine leicht süßliche Note und noch dazu ordentlich Nährstoffe: Beta-Carotin, Ballaststoffe und Kalium, um nur einige zu nenne. Übrigens: Wusstest du, dass Süßkartoffeln streng genommen gar keine Kartoffeln sind? Bei Süßkartoffeln handelt es sich um ein Windengewächs, bei Kartoffeln um ein Nachtschattengewächs. Bedeutet: Kartoffeln sind roh giftig, Süßkartoffeln nicht. Wieder was gelernt!

Für unseren Süßkartoffel-Pilz-Auflauf braucht es neben den süßen Rhizomen natürlich außerdem Pilze. Wir verwenden gern braune Champignons, denn diese sind günstig, einfach zu bekommen und schmecken schön intensiv. Brate sie mit klein geschnittenen Schalotten und Knoblauch an, um den größtmöglichen Geschmack aus ihren zu bekommen. Für zusätzliche Würze sogt zudem etwas Bacon: Der Bauchspeck wird knusprig gebraten, grob zerkleinert und großzügig über dem Auflauf verteilt. Noch etwas Käse dazu und schon wandert der Auflauf in den Ofen.

Der Süßkartoffel-Pilz-Auflauf ist fertig, wenn der Käse geschmolzen ist und er leicht blubbert. Achtung, er ist sehr heiß, also warte am besten kurz, bevor du ihn genießen kannst. Dazu passen ein frischer Joghurt-Dip und ein knackiger grüner Salat hervorragend. Übrigens: Den Bacon kannst du für eine vegetarische Version problemlos durch gebratene Zwiebeln, Räuchertofu oder geröstete Nüsse ersetzen. So lecker kann einfache, schnelle Küche sein!

Süßkartoffeln funktionieren hervorragend in Auflaufgerichten. Probiere doch auch mal diesen Süßkartoffel-Hackfleisch-Auflauf. Du magst es lieber süß? Dann mache einen amerikanischen Süßkartoffel-Auflauf.

Zu einem gemütlichen Herbstabend passt nicht nur ein tolles Gericht, sondern auch die richtige Deko. Schau mal bei Geniale Tricks vorbei, dort findest du eine Sammlung an tollen Herbst-Deko-Ideen.

Süßkartoffelauflauf mit Pilzen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Süßkartoffeln

Salz

2 EL Butter

100 ml Sahne

Pfeffer

Muskatnuss gerieben

250 g braune Champignons

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

150 g Bacon

100 g geriebener Käse nach Wahl Zubereitung Schäle die Süßkartoffeln, schneide sie in Stücke und koche sie in Salzwasser weich.

Gieße sie ab, gib Butter und Sahne dazu und zerstampfe alles zu einem groben Püree. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat. Tipp : Du kannst die Süßkartoffeln auch mithilfe : Du kannst die Süßkartoffeln auch mithilfe dieser Kartoffelpresse 🛒 grob pressen.

Schneide die Champignons in Scheiben, die Schalotte in feine Würfel und hacke den Knoblauch. Brate alles in einer Pfanne mit etwas Butter goldbraun an und würze mit Salz und Pfeffer.

Schneide den Bacon in Stücke und brate ihn separat knusprig.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fette eine Auflaufform ein und streiche das Süßkartoffelpüree hinein. Verteile die Pilzmischung darüber und streue den Bacon darauf. Bestreue den Auflauf mit dem Käse.

Backe den Auflauf 20-25 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht gebräunt ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.