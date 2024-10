Gebackene Süßkartoffeln mit cremiger Käsefüllung: lecker als Beilage oder Hauptgericht

Wenn es draußen kälter wird, gibt es nichts Besseres, als ein herzhaftes und gleichzeitig gesundes Gericht, das uns von innen wärmt. Am besten aus dem Ofen, denn an windig-kalten Tagen macht die Ofenwärme die Küche so richtig gemütlich. Da bietet sich unser Rezept für gebackene Süßkartoffeln mit Käsefüllung doch wunderbar an! Deren kartoffeliges Herz mit geschmolzenem Käse wird deines höher schlagen lassen.

Süßkartoffeln mit Käsefüllung: simpel und lecker

Im Gegensatz zur normalen Kartoffel gehört die Süßkartoffel zu den Windengewächsen und stammt ursprünglich aus Südamerika. Die Süßkartoffel hat in den letzten Jahren einen wahren Hype in der modernen Küche erlebt – und das aus gutem Grund! Sie ist reich an Ballaststoffen, Vitamin A und Kalium, was sie zu einer echten Powerknolle macht. Der hohe Beta-Carotin-Gehalt verleiht ihr nicht nur ihre leuchtend orangene Farbe, sondern schützt unsere Zellen vor freien Radikalen. Wer also auf eine gesunde Ernährung achtet, sollte Süßkartoffeln unbedingt in den Speiseplan aufnehmen.

Das Schöne an diesem Rezept für Süßkartoffeln mit Käsefüllung ist, dass du nicht viel Aufwand aufbringen musst, um ein leckeres Gericht auf den Tisch zu zaubern. Nachdem du die Süßkartoffeln gewaschen und sie mit Olivenöl eingerieben hast, kommen sie direkt in den Ofen. In etwa 40 bis 50 Minuten werden sie weich und lassen sich dann ganz leicht öffnen. Diese Zeit kannst du nutzen, um die Käsemischung vorzubereiten.

Bei der Füllung kannst du kreativ werden! Wir empfehlen eine Mischung aus geriebenem Cheddar oder Gouda, Frischkäse und etwas Butter. Auch Feta oder Blauschimmelkäse eignen sich hervorragend. Ein Hauch Knoblauchpulver verleiht dem Ganzen zusätzliche Würze. Salz und Pfeffer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Nachdem du die Süßkartoffeln aus dem Ofen geholt hast, öffnest du sie vorsichtig und gibst die Käsemischung hinein. Schiebe die noch einmal für kurze zehn Minuten in den Ofen und fertig!

Mehr Süßkartoffeln gefällig? Diese mit Schafskäse überbackene Süßkartoffel oder die Ofensüßkartoffel mit Feta treffen sicher genau deinen Geschmack. Und wie wäre es mit einer leckeren Süßkartoffelpfanne?