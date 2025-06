Aus der Rolle gefallen: Sushi-Auflauf mit Lachs und Mango

Sushi gilt für viele als die Königsdisziplin der japanischen Küche. Doch manchmal haben wir nicht die Zeit oder die Lust, jedes Röllchen mit Perfektion zu gestalten. Hier kommt der Sushi-Auflauf mit Lachs und Mango ins Spiel – eine wunderbar einfache und trotzdem kreative Neuinterpretation des Klassikers. Mit Lachs, Noriblättern und einer cremigen Sriracha-Frischkäse-Soße wird diese Variante zum Highlight deines Wochenplans.

Geschichtet statt gerollt: Sushi-Auflauf mit Lachs und Mango

Die Grundlage bildet, wie beim klassischen Sushi, der Sushi-Reis. Nach dem Kochen wird er mit Sushi-Essig, Zucker und Salz verfeinert, damit der typische Geschmack entsteht. Während der Reis abkühlt, kannst du die weiteren Zutaten vorbereiten: Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, Mango würfeln und den Lachs anbraten – scharf und kurz, damit er seine Saftigkeit behält.

Das Besondere an diesem Sushi Bake ist die Struktur. Zwischen den Zutaten werden zerkleinerte Noriblätter eingearbeitet, die den Geschmack von klassischem Sushi einfangen und eine interessante Textur bieten. Um das Ganze abzurunden, wird eine Soße aus Frischkäse, Mayonnaise, Sojasoße und Sriracha hergestellt – cremig, leicht würzig und absolut köstlich.

Zum Abschluss wird alles in einer Auflaufform geschichtet, mit geröstetem Sesam bestreut und im Ofen gebacken. Nach 20 Minuten erwartet dich mit dem Sushi-Auflauf mit Lachs und Mango ein Gericht, das durch seine Mischung aus traditionellen Zutaten und moderner Zubereitung besticht.

Die Zutaten des Sushi-Auflaufs mit Lachs und Mango kannst du nach Lust und Laune austauschen oder ergänzen, je nachdem, was dir schmeckt oder was du gerade im Kühlschrank hast. Statt Lachs kannst du Hähnchenbrust oder zartes Entenfleisch verwenden, die du vorher anbrätst. Auch Surimi-Sticks – die günstige und einfach verarbeitbare Alternative – machen sich hervorragend in diesem Gericht. Das beweist unser anderes Rezept für Sushi-Auflauf.

Für eine vegetarische Variante kannst du auf Zutaten wie marinierte Tofu-Würfel, Gurkenscheiben oder Avocadostücke setzen. Bei den Gewürzen und Soßen kannst du ebenfalls kreativ sein – vielleicht ein Schuss Teriyaki-Soße oder ein paar Tropfen Limettensaft für ein fruchtiges Aroma?

Wie du ihn auch zubereitest, dieser Sushi-Auflauf zeigt, wie kreativ Kochen sein kann und ist ideal für alle, die gerne Neues ausprobieren. Guten Appetit!

300 g Sushi-Reis

30 ml Sushi-Essig

2 EL Zucker

1 EL Salz

2 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

300 g Lachsfilet

1 Mango

2 TL weißer Sesam

2 EL Sesamöl

Salz und Pfeffer

200 g Frischkäse

40 g Mayonnaise

1 EL Sojasoße

2 EL Sriracha-Soße

6 Noriblätter Zubereitung Koche den Sushi-Reis nach Packungsanweisung, bis er schön klebrig ist. Mische ihn mit Sushi-Essig, Zucker und Salz und lass ihn abkühlen.

Während der Reis abkühlt, wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Hacke den Knoblauch klein und würfle das Lachsfilet und die Mango in mundgerechte Stücke.

Röste den weißen Sesam in einer Pfanne ohne Fett, bis er duftet, und stelle ihn zur Seite.

Erhitze das Sesamöl in einer Pfanne und brate den Lachs zusammen mit dem Knoblauch scharf an. Würze mit Salz und Pfeffer.

Verrühre den Frischkäse, die Mayonnaise, die Sojasoße und die Sriracha-Soße gründlich, bis eine cremige Mischung entsteht.

Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Verteile eine etwa 3 cm hohe Schicht Sushi-Reis auf den Boden einer Auflaufform und streiche ihn glatt. Verteile darauf den gebratenen Lachs, die Mangowürfel und die Frühlingszwiebeln. Zerbrich die Noriblätter in kleine Stücke und streue sie oben drauf.

Gieße die Frischkäse-Soße gleichmäßig über den Auflauf und bestreue alles zum Schluss mit dem gerösteten Sesam. Schiebe den Auflauf für etwa 20 Minuten in den Backofen und lasse ihn kurz abkühlen. Wenn du magst, dekoriere den Auflauf noch mit etwas Frühlingszwiebel und ein paar Mangostückchen, bevor du ihn noch warm servierst.

