Onigirazu: Köstliches Sushi-Sandwich ganz einfach selbst gemacht

Wenn du Sushi magst, dann wirst du Onigirazu lieben. Diese herrlichen Sushi-Sandwiches bringen dir alles, was du an Sushirollen sowieso schon lecker findest. Nur diesmal im XL-Format. Sobald du sie einmal zubereitet hast, geht es danach quasi wie von selbst.

Sushi-Sandwiches sind perfekt für Bentoboxen

Onigirazu sind in vielerlei Hinsicht eine großartige Mahlzeit. Je nachdem, mit welchen Zutaten du die Sushi-Sandwiches belegst, sind sie richtig gesund. Mit ein wenig Übung bereitest du sie ganz schnell zu und sie lassen sich immer wieder mit neuen Zutaten füllen.

Da sie in Frischhaltefolie eingewickelt einen Tag im Kühlschrank haltbar sind, eignen sie sich hervorragend zum Vorkochen. Auch wenn sie frisch natürlich am besten schmecken. Aber sieh es einmal so: Wenn du dir abends zwei Onigirazu zubereitest, mache direkt einige mehr und du hast am nächsten Tag einen köstlichen Snack für die Arbeit.

Die Zubereitung läuft genau wie bei Sushi ab. Falls du also schon einmal Sushirollen selbst gemacht hast, wird auch dieses Sushi-Sandwich keine große Herausforderung für dich sein.

Koche zuerst den Reis nach Packungsangaben und verrühre ihn anschließend mit dem Reisessig. Mit einem Reiskocher 🛒 macht sich der Reis wie von selbst. Währenddessen kannst du schon die restlichen Zutaten vorbereiten.

Sobald der Reis fertig gekocht und etwas abgekühlt ist, geht es ans Einpacken. Lege ein Stück Frischhaltefolie, das etwas größer als die Noriblätter ist, bereit. Platziere ein Noriblatt so vor dir, dass eine Ecke zu dir zeigt. Aus dem Reis formst du darauf ebenfalls ein Quadrat, allerdings so, dass die Ecken vom Reisquadrat auf die langen Seiten des Noriblattes zeigen.

Schichte darauf die Zutaten für die Füllung und falte es dann zusammen. Beginne mit den oberen und unteren Ecken und drücke sie in der Mitte leicht fest. Falte dann die Seiten zur Mitte und drehe das Paket um. Wickle es in Frischhaltefolie ein und lass es so für einige Minuten liegen, damit das Blatt durch die Feuchtigkeit der Zutaten etwas elastischer wird.

Anschließend kannst du das Sushi-Sandwich in der Mitte durchschneiden und dir schmecken lassen!

Onigirazu: Sushi-Sandwich Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Reis Sushi-Reis oder Jasmin-Reis

1 TL Salz

4 EL Reisessig

1 Handvoll frischer Spinat

1 Avocado

200 g Tofu

280 g getrocknete Tomaten

4 Noriblätter

200 g Frischkäse Zubereitung Wasche den Reis gründlich unter kaltem Wasser ab, bis das Wasser klar ist. Koche den Reis gemäß Packungsanleitung mit dem Salz. Verrühre den gekochten Reis anschließend mit dem Reisessig.

Wasche den Spinat und lass ihn gut abtropfen. Halbiere die Avocado und entferne den Kern. Löffle das Fruchtfleisch aus ihr heraus und schneide es in Streifen. Schneide den Tofu in Streifen. Tropfe die Tomaten ab und schneide sie, falls nötig, etwas klein.

Bereite ein Stück Frischhaltefolie vor, das etwas größer als die Noriblätter ist.

Platziere ein Noriblatt so vor dir, dass eine Ecke auf dich zeigt. Gib 1-2 EL Reis mittig auf das Blatt, drücke ihn platt und forme ein kleines Quadrat daraus. Die Ecken des Reisquadrats sollten dabei zu den langen Seiten des Noriblattes zeigen, nicht auf die Ecken.

Streiche etwas Frischkäse auf den Reis. Gib die getrockneten Tomaten, einige Tofuscheiben und den Spinat darauf. Verteile zum Schluss wieder ein wenig Reis als letzte Schicht darüber.

Falte die obere und untere Ecke des Noriblattes vorsichtig zur Mitte und drücke sie aufeinander. Benetze deine Finger dazu mit etwas Wasser, damit die Blätter besser aneinander haften bleiben.

Falte nun die beiden seitlichen Ecken zur Mitte und drücke sie fest. Pass auf, dass das Blatt dabei nicht einreißt.

Drehe das Päckchen um und falte die Frischhaltefolie darüber. Presse das Onigirazu dabei ruhig etwas zusammen, sodass du am Ende ein kleines Paket erhältst.

Nach einigen Minuten wird das Noriblatt durch die Feuchtigkeit im Reis etwas elastischer und du kannst das Päckchen in der Mitte zerteilen.

