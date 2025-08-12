Bunter Tex-Mex-Hit aus der Schüssel: Taco-Salat

Hola chicas y chicos – willkommen in der Küche Mexikos! Heute nehmen wir dich mit auf eine kulinarische Reise Richtung Nord- und Mittelamerika. Erster Stop: ein köstlicher Taco-Salat mit würzigem Hackfleisch, Käse und knusprigen Tortilla-Chips. Die besten Aromen Mexikos und Texas‘, vereint in einer Schüssel. ¡Que bueno!

Zum ersten Mal wurde der Taco-Salat wohl in den 1960er-Jahren in Texas zubereitet, inspiriert von einem anderen Gericht aus der Tex-Mex-Küche: Tacos. Statt Hackfleisch, Tomaten, Salat und Salsa in dem typischen Tortilla-Fladen zu servieren oder einzurollen, wurden sie in einer großen Schüssel vermischt und mit knusprigen Tortilla-Chips garniert.

Taco-Salat: Allrounder für viele Gelegenheiten

Was den Taco-Salat besonders macht, ist seine Vielseitigkeit. Du stellst die Zutaten einfach nach deinen Vorlieben zusammen. Knackiges Gemüse wie Salat, Tomaten und Paprika bringen Frische, gebratenes Hackfleisch und Tortilla-Chips den besonderen Crunch. Für extra viel Geschmack sorgt das Dressing mit Schmand oder Crème fraîche und einer würzigen Salsa. Damit es besonders schnell geht, kommt die Salsa aus der Flasche. Wer mag, greift natürlich zur selbst gemachten Soße. Alle, die es noch feuriger lieben, verleihen dem Taco-Salat mit Chiliflocken und Peperoni Extra-Wumms.

Ob als Hauptmahlzeit oder als Beilage, der Taco-Salat ist vielseitig einsetzbar und hebt deine Mahlzeiten auf ein neues Geschmackslevel. Das Beste: Er lässt sich super vorbereiten. Du brätst das Hackfleisch an und schnippelst dein Gemüse. Dann gibst du das Dressing und den Käse dazu. In einer großen Schüssel lässt du den Salat gut durchziehen, am besten über Nacht im Kühlschrank. So kann das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten seinen vollen Geschmack entfalten. Kurz bevor du den Salat zum Essen oder zur Party auf den Tisch stellst oder zum Mitnehmen ins Büro einpackst, gibst du die Tortilla-Chips dazu. So bleiben sie schön knackig.

Unser Rezept reicht für acht Portionen, es eignet sich also super für die große Runde oder wenn du dir Essen für mehrere Tage vorbereiten möchtest. Schnell zubereitet ist er außerdem – in 30 Minuten steht der feurige Taco-Salat auf dem Tisch.

Schnapp dir die Zutaten und starte deine kulinarische Reise Richtung Amerika. ¡Buen viaje y buen provecho!

Taco-Salat Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Personen Zutaten 1x 2x 3x 500 g gemischtes Hackfleisch

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 TL Paprikapulver

2 TL Kreuzkümmel

1 TL Chili-Pulver

1 Eisbergsalat

2 rote Paprika

3 Tomaten

1 Dose Mais 285 g Abtropfgewicht

1 Dose Kidneybohnen 285 g Abtropfgewicht

1/2 Bund Frühlingszwiebeln

400 g Schmand oder Crème fraîche

200 g geriebener Cheddar

1 Flasche Salsa-Soße à 500 g, gibt es online z.B. hier 🛒

1 Tüte Tortilla-Chips Zubereitung Brate das Hackfleisch für 5-7 Minuten kräftig in Pflanzenöl an, bis es krümelig ist. Würze es mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Chilipulver und Kreuzkümmel.

Wasche den Salat und schneide ihn in feine Streifen, wasche und würfle Tomaten und Paprika. Lasse Mais und Bohnen abtropfen.

Putze und wasche die Frühlingszwiebeln und schneide sie klein. Vermische Schmand oder Crème fraîche mit den Zwiebelröllchen.

Gib nun alle Zutaten in eine große Schüssel, beginnend mit dem Eisbergsalat. Nun folgen Tomaten- und Paprikawürfel, Mais, Bohnen und Hackfleisch. Du kannst die Zutaten ganz nach deinem Geschmack schichten oder bunt mischen.

Die oberste Schicht bilden Schmand, Salsa und geriebener Cheddar.

Stelle den Salat bis zum Verzehr in den Kühlschrank. Gib die Tortilla-Chips erst kurz vor dem Servieren über den Taco-Salat. Notizen Du möchtest deinen Taco-Salat lieber vegetarisch genießen? Kein Problem, das Hackfleisch kannst du einfach durch eine pflanzliche Alternative wie Veggie-Hack ersetzen oder mehr Kidneybohnen zum Salat geben. Schwarze Bohnen oder Kichererbsen schmecken auch gut dazu.

Statt Frühlingszwiebeln kannst du auch frische Kräuter, Limettensaft oder Knoblauch unter den Schmand rühren.

Im Supermarkt findest du Taco-Gewürzmischungen, mit denen du dein Hackfleisch ebenfalls würzen kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.