Zum Frühstück naschen wir Tahini-Bananenbrot

Es gibt den berühmten Spruch: „Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann essen.“ An den halten wir uns heute und naschen ein leckeres Tahini-Bananenbrot zum Frühstück. So startet es sich gleich noch besser in den Tag.

Einfaches Rezept für Tahini-Bananenbrot

Wenn du dich jetzt fragst, was Tahini ist: Das ist eine Paste aus feingemahlenen, oftmals gerösteten Sesamkörnern. Es hat einen nussigen Geschmack und eine samtige Textur. Tahini ist ein zentraler Bestandteil in vielen Gerichten der nahöstlichen Küche, wie zum Beispiel Hummus und Baba Ghanoush.

Tahini ist nicht nur köstlich, sondern auch nährstoffreich. Es enthält gesunde Fette, Eiweiße, Ballaststoffe sowie eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralien, darunter Kalzium, Magnesium und Eisen. Außerdem ist die Paste eine gute Quelle für Antioxidantien.

Perfekt für ein leckeres Bananenbrot. Der saftige Kuchen ist schnell und einfach zubereitet. Die Zutaten werden in einer Schüssel zu einem Teig verarbeitet. Dieser wird dann in eine Kastenform gefüllt. Als Dekoration kommen noch halbierte Bananen obendrauf. Das macht optisch noch mehr her. Dann brauchst du das Tahini-Bananenbrot nur noch für 50 Minuten in den Ofen.

Durch die Bananen wird das Brot unglaublich saftig und bekommt eine natürliche Süße. Die Tahinipaste sorgt für einen tollen nussigen Geschmack. Genieße es noch warm aus dem Ofen. Kalt schmeckt es aber mindestens genauso gut.

Wir bei Leckershcmecker lieben süße Brote. Der Duft von frischem Blaubeerbrot lockt wirklich jeden an den Tisch. Auch lecker ist das süße Apfelmus-Brot aus der Kastenform. Extrasaftig ist das süße Zucchinibrot. Probiere es doch gleich mal selber aus.

Tahini-Bananenbrot Anke 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Backzeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter

180 g Rohzucker

2 Eier

1 TL Vanillepaste online z.B. hier 🛒

2 Bananen

60 g Tahini Sesampaste, online z.B. hier 🛒

200 g Halbweißmehl

1 Prise Salz

2 TL Backpulver

75 g Schokolade grob gehackt

80 g Walnüsse grob gehackt Für die Deko: 1 Banane längs halbiert

2 EL flüssiger Honig

3 EL Sesam Zubereitung Verrühre Butter und Zucker miteinander. Rühre dann die Eier einzeln sowie die Vanillepaste unter. Zerdrücke die Bananen und gib sie zusammen mit der Tahini dazu.

Mische nun das Mehl mit Salz und Backpulver und rühre es in den Teig ein.

Zum Schluss hebst du die Walnüsse und Schokostücken unter den Teig.

Fülle ihn dann in eine mit Backpapier ausgekleidete Kastenform und streiche den Tag glatt.

Lege die beiden Bananenhälften nebeneinander auf den Teig und drücke sie leicht an.

Erwärme den Honig leicht und träufele ihn über die Bananen. Bestreue das Bananenbrot noch mit Sesam.

Backe es 50 Minuten bei 180 °C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Ofen.

Decke das Tahini-Bananenbrot gegen Ende der Backzeit gegebenenfalls mit Alufolie ab, damit die Oberseite nicht zu schwarz wird.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.