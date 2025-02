Taktouka: würziger Aufstrich aus Marokko

Taktouka ist ein marokkanischer Tomaten-Paprika-Aufstrich, der durch ein intensives Aroma und tiefrote Farbe überzeugt. Er macht sich perfekt als Brotaufstrich am frühen Morgen, als Beitrag auf einer Mezze-Platte oder Beilage zu gegrilltem Fisch und Fleisch. Einfach köstlich!

Rezept für den marokkanischen Tomaten-Paprika-Aufstrich Taktouka

Die marokkanische Küche ist als eine der besten der Welt bekannt. Sie verzaubert einfache Zutaten mithilfe von vielseitigen Gewürzen in aromatische Gerichte und schafft es, selbst aus der schlichtesten Tomate etwas Besonderes zu machen. Taktouka, ein marokkanischer Tomaten-Paprika-Aufstrich, macht sich genau das zu Gute und kombiniert die Gemüsesorten mit warmen Gewürzen zu einem wahren Fest des Geschmacks.

Um ihn zuzubereiten, brauchst du zunächst rote und grüne Paprika. Röste diese über der Flamme deines Gasherdes oder unter dem Grill des Ofens, bis ihre Haut leicht schwarz wird. Dadurch entwickeln sie ein intensives, leicht rauchiges Aroma, das Taktouka ihren typischen Geschmack verleiht. Nach dem Rösten schälst du die Paprika und schneidest sie in kleine Stücke. Das geht am besten, indem du die Schoten nach dem Rösten kurz in eine luftdichte Box oder eine Plastiktüte legst.

Eine weitere, wichtige Zutat sind Tomaten. Da wir uns im tiefsten Winter befinden und Tomaten nach nichts schmecken, greife einfach auf geschälte Eiertomaten aus der Dose zurück. Diese schmorst du gemeinsam mit der Paprika, Olivenöl, Kumin und Knoblauch, bis sich eine sämige, hocharomatische Paste bildet.

Ein besonderer Vorteil von Taktouka ist es, dass du den marokkanischen Tomaten-Paprika-Aufstrich heiß, lauwarm oder auch kalt servieren kannst – ganz, wie du magst. Er macht sich gut mit Brot, aber auch als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch schmeckt er phänomenal. Probier ihn doch direkt mal aus und überzeuge dich selbst!

