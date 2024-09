Tarama: Dieser Fisch-Dip schmeckt wie ein Sprung ins griechische Meer

Die griechische Küche ist ein unerschöpflicher Quell der Inspiration. Kein Wunder, denn das sonnenverwöhnte Land am Meer versorgt die Griechen großzügig mit Gemüse, Obst, Fisch und Meeresfrüchten – da kann die Landesküche doch nur herrlich Frisches und Aromatisches hervorbringen. Ein Beispiel ist dieser köstliche Dip: Tarama! Der besteht aus Fischrogen, zum Beispiel Lachskaviar, Brot und einem ordentlichen Schuss Olivenöl. Brotzeit auf Griechisch und zum Dippen!

Tarama: Dip dich nach Griechenland

Wenn dir das Wort Tarama nicht kompliziert genug ist, dann kannst du diesen salzig-frischen Dip auch Taramosalata nennen. Er schmeckt wie ein Sprung ins Meer! In der Hitze genau das Richtige, wenn wir Lust auf leichte Kost haben. Serviere den Dip einfach zu frischem Brot und ein paar leckeren Oliven. Am besten Kalamata, die kommen aus Griechenland und sind so herrlich, dass ein Glas davon in meinem Haushalt eine extrem kurze Halbwertszeit aufweist.

Doch auch im Herbst, wenn die Tage kühler werden und wir dem Sommer ein wenig wehmütig hinterhertrauern, ist ein Dip wie Tarama genau das Richtige. Er vertreibt den Herbstblues Bissen für Bissen. Hauptsächlich besteht Tarama aus Fischrogen, also Fischeiern. Du kannst für dein Tarama beispielsweise Lachs- oder Forellenkaviar verwenden.

Die zweite wichtige Zutat ist Brot – am besten altes, trockenes. Damit ist Tarama eine wunderbare Möglichkeit, um altbackenes Brot sinnvoll zu verwerten. Dieses weichst du in Wasser ein, drückst es aus und gibst es in einen Mixer. Du kannst die Zutaten aber auch mit einer Gabel zerdrücken, um den Dip herzustellen. Zum Brot gibst du noch den Kaviar, Zitronensaft und Olivenöl. Meersalz und Pfeffer dürfen auch nicht fehlen. Schon ist dein Dip fertig! Eine tolle Variation ist die Zugabe von Frischkäse zu deinem Dip. Lecker!

Wir haben noch mehr griechische Dips auf Lager. Tirokafteri besteht aus Schafskäse und ist unglaublich lecker. Auch der Auberginendip Melitzanosalata schmeckt ausgezeichnet. Probiere unbedingt auch Skordalia, eine Kartoffel-Knoblauch-Paste!