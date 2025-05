Schneller als dieser Tassenkuchen geht es kaum

Du kennst das: An manchen Tagen steht man morgens auf und braucht direkt einen kleinen Seelenwärmer. Und mit diesem 1-minütigen Tassen-Pfannkuchen zauberst du dir genau das! Die Zutaten hast du garantiert schon im Schrank und er ist im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen fertig. Also probiere ihn gleich aus.

So einfach machst du einen Tassen-Pfannkuchen

Gut, ehrlich gesagt ist das „Pfann-“ in Pfannkuchen natürlich ein wenig verwirrend. Immerhin wird diese schnelle Köstlichkeit ja in einer Tasse und eben nicht in einer Pfanne zubereitet. Mit Blick auf die Zutaten und sobald du ihn probiert hast, wirst du aber verstehen, woher der Name kommt.

Genau wie klassische Pfannkuchen benötigst du nur eine Handvoll Zutaten, die du wahrscheinlich so oder so in der Küche hast. Es ist ein Rezept, das ohne Probleme immer wieder zubereitet werden kann. Dementsprechend ist er ideal für kleine Glücksmomente, ganz besonders, wenn sie spontan zubereitet werden müssen.

Tassenkuchen sind schon lange Lieblinge der schnellen Küche und ich bin ebenfalls ein absoluter Fan von ihnen. Wann backt man sich schon einen ganzen Kuchen nur für sich selbst? Sie sind die perfekte Lösung, wenn man eine kleine Aufmunterung braucht, nicht viele Zutaten zu Hause hat und, einer der größten Pluspunkte, nicht viel abspülen möchte.

Abgerundet wird dieser Tassen-Pfannkuchen von den Toppings, die du natürlich immer wieder ganz frei verändern kannst. Ein kleines Stück Butter, das auf dem noch dampfenden Kuchen zerläuft, unterstreicht die herrliche Buttrigkeit des Teigs. Mit ein paar frischen Erdbeeren kommt nicht nur etwas Farbe, sondern auch eine schmackhafte Süße ins Spiel. Probiere diesen kleinen Kuchen direkt aus.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und noch mehr Tassenkuchen ausprobieren möchtest, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Schoko-Fans müssen unbedingt diesen Nutella-Tassenkuchen probieren. Für eine feine Karamellnote solltest du dir diesen Lotus-Tassenkuchen anschauen. Immer eine gute Wahl ist auch unser Bananen-Tassenkuchen.

Tassen-Pfannkuchen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 minute Min. Gesamtzeit 6 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 22 g Mehl Type 405

1 g Backpulver

8 g Zucker

30 ml Milch oder eine pflanzliche Alternative

15 g Butter geschmolzen, oder eine pflanzliche Alternative

etwas Butter als Topping

einige Erdbeeren als Topping Zubereitung Vermenge Mehl, Backpulver und Zucker in einer Tasse 🛒 gut miteinander.

Gieße die Milch und die geschmolzene Butter dazu und verrühre alles gründlich mit einer Gabel.

Stelle die Tasse für 1 Minute bei hoher Leistung in die Mikrowelle.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie klein.

Platziere etwas Butter auf dem Kuchen und verteile die Erdbeeren darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.