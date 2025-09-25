Tassenkuchen aus dem Airfryer: blitzschnelles Rezept für Schokokuchen

Kaum ein Küchengerät hat in den letzten Monaten so viel Wirbel gemacht wie Heißluftfritteusen. Sie liegen total im Trend und überzeugen Fans mit einer schnelleren Backzeit, oft weniger Öl, das man verwenden muss, und energiesparender Zubereitung. Die Küchen-Gadgets kann man aber nicht nur für herzhafte Speisen nutzen. Wir haben einen leckeren Tassenkuchen aus dem Airfryer gezaubert. Insgesamt dauert das nicht einmal eine halbe Stunde.

Tassenkuchen aus dem Airfryer: lecker mit Schokolade

Der Tassenkuchen aus dem Airfryer ist ein echtes Blitzrezept. Wenn dich der schnelle Kuchenhunger packt, dann ist dieses Gebäck deine Rettung. Oder haben sich spontan Gäste angekündigt und die Supermärkte sind schon zu, weil Sonntag ist? Kein Problem, die Zutaten für den Schokoladenkuchen hast du sicher schon im Haus. Dein Besuch wird begeistert sein, versprochen.

Tipp: Wir haben unseren Tassenkuchen aus dem Airfryer mit Backkakao verfeinert, aber du kannst das Rezept auch ohne nachbacken. Außerdem möglich: Verwende statt Mehl pürierte Haferflocken, wenn du eine glutenfreie Variante naschen möchtest.

Zunächst musst die trockenen Zutaten, bis auf die Schokolade, mischen. Zerdrücke anschließend die Banane (sie sollte sehr reif und weich sein) und gibt sie mit den feuchten Zutaten dazu. Jetzt verrührst du alles zu einem glatten Teig. Hacke die Schokolade und hebe sie unter, dann kommt der Teig in zwei Tassen. Diese sollten ofenfest sein. Nimm alternativ kleine Auflaufschälchen.

Das Ganze hat gerade einmal fünf Minuten gedauert, und weitere 15 bis 20 Minuten muss der Tassenkuchen aus dem Airfryer nun backen. Na, läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen?

Entweder isst du die Tassenkuchen aus dem Airfryer nun sofort, oder du geduldest dich noch kurz und dekorierst sie, nachdem sie etwas abgekühlt sind, mit Puderzucker. Fertig!

