Tater Tots: Rezept für knusprig frittierte Kartoffelhappen aus den USA

Tater Tots sind die amerikanische Version unserer innig geliebten Kroketten. Die kleinen Kartoffelhappen sind in den USA heiß begehrt und werden gerne auch einfach so vernascht. Sie geben aber ebenso eine leckere Beilage ab. Wenn du sie auch mal probieren möchtest, bekommst du hier das Rezept.

Tater Tots selbst machen: kleine Kartoffelsnacks ganz groß

Warum Tater Tots so heißen? Das liegt daran, dass tater die Kurzversion des Wortes potato, also Kartoffel, ist. Somit ist sofort klar, woraus die frittierten Knusperstücke gemacht sind. Um sie herzustellen, musst du zunächst Kartoffeln ankochen, also nicht ganz gar kochen, und danach reiben. Dazu kommt dann noch etwas Mehl, aber auch Gewürze dürfen nicht fehlen. Wir haben uns dieses Mal für Zwiebel- und Knoblauchpulver sowie Paprikapulver, Salz und Pfeffer entschieden. Die Häppchen schmecken aber auch mit frischen oder getrockneten Kräutern sehr gut.

Aus dem Teig werden dann kleine Zylinder geformt. Diese müssen dann in einem Topf mit ausreichend Öl, um sie zu frittieren. Gib am besten nicht sofort alle zusammen in den Topf, außer, er ist groß genug. Nach drei bis vier Minuten sind die Tater Tots dann fertig, sollten aber noch kurz auf einem Stück Küchenpapier abtropfen. Aber nicht zu lange, denn am besten schmecken sie, wenn sie noch warm sind.

Tipp: Möchtest du auf zu viel Öl verzichten und eine leichtere Variante der Tater Tots herstellen, dann bereite sie im Ofen oder in der Heißluftfritteuse zu.

Tater Tots sind ein super Fingerfood-Snack für den Fernseh- oder Filmabend. Sie geben außerdem eine tolle Beigabe auf dem Partybuffet ab. Oder du servierst sie mit einem knackigen Salat? Auch zu Burger, Schnitzel und Co. schmecken sie fantastisch. Immer mit dabei: ein Dip, und wenn es nur Ketchup ist. Wie wäre es mit klassischem Ketchup oder Zucchini-Ketchup?

Und wenn wir schon beim Selbermachen sind: Als Nächstes wartet bereits unser Rezept für Kartoffelkroketten auf dich. Ebenfalls lecker: luftige Kartoffelkissen. Oh, wie lecker Erdäpfel sind!