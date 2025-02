Diese gebackenen Bohnen machen satt und glücklich

Hülsenfrüchte sind ein nahezu perfektes Nahrungsmittel. Das ist keine Meinung, sondern ein Fakt. Denn sie sind nicht nur lecker und vielseitig, sondern auch gesund. Baue sie doch häufiger in deinen Speiseplan ein, zum Beispiel in Form von Tavče gravče. Die mazedonischen gebackenen Bohnen sind absolut köstlich und einfach zubereitet. Komm, wir kochen sie zusammen.

Tavče gravče: mazedonische gebackene Bohnen mit Paprika

Eine meiner absoluten Lieblingsserien ist „Zu Tisch“, welche auf dem Sender Arte läuft. Hier werden Familien oder Einzelpersonen in allerlei europäischen Ländern besucht und anhand ihrer Küche einen Tag lang begleitet. Zu Isolationszeiten war diese Serie für meine WG und mich das Unterhaltungsprogramm schlechthin. Über einen kleinen Laptop-Bildschirm reisten wir an entfernte Orte und erfreuten uns an den schönen Aufnahmen von Land, Leuten und Essen. Eine Folge ist mir besonders in Erinnerung geblieben: Nordmazedonien. Und das liegt an einem ganz besonders Gericht: Tavče gravče.

Tavče gravče sind mazedonische gebackene Bohnen, die in einer dicken Paprikasoße im Ofen überbacken werden. Allein schon die Zubereitung sprach mich an – eine ältere Frau bereitete das Gericht in einer Tonschale 🛒 am offenen Feuer zu. Wir mussten es einfach nachkochen und es war ein voller Erfolg. Da wir ohnehin Fans von allerlei Hülsenfrüchten waren, kam uns das sämige Ofengericht gelegen.

Wir alle sollten mehr Hülsenfrüchte essen. Denn diese sind nicht nur gesund, sondern auch gut für die Umwelt. Sie enthalten zum Beispiel sehr viel pflanzliches Eiweiß und dabei nur wenig Fett – ideal für sporttreibende Menschen, die auf ihre Linie achten wollen. Sie halten dadurch lange satt. Außerdem sollen sie Gesundheitsrisiken, wie Darmkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, senken. Die Pflanzen reichern die Böden, auf denen sie wachsen, mit Nährstoffen an, insbesondere Stickstoff. So kann in der Landwirtschaft auf zugesetzten Dünger verzichtet und Boden und Grundwasser geschützt werden.

Mehr Hülsenfrüchte für alle! Und ein guter Anfang ist Tavče gravče. Also ran an den Topf und bereite dir die mazedonischen gebackenen Bohnen direkt zu!

Tavče gravče: mazedonische gebackene Bohnen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 45 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 400 g weiße Bohnen getrocknet

1 Zwiebel

6 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

2 EL Mehl

2 EL Paprikapulver

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Gemüsebrühepulver

1/2 Bund Minze

1/2 Bund Petersilie

4 Lorbeerblätter Zubereitung Weiche die weißen Bohnen über Nacht in reichlich Wasser ein. Gieße sie am nächsten Tag ab, spüle sie kurz und koche sie mit frischem Wasser und den Lorbeerblättern auf. Gieße das Wasser ab, bring sie erneut zum Kochen und koche sie für etwa 30 Minuten, bis sie weich sind, aber noch Biss haben. Gieße sie ab und fange das Kochwasser auf.

Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Zwiebel glasig. Füge den Knoblauch hinzu und brate ihn kurz mit.

Streue das Mehl darüber und rühre es ein, bis es eine leicht goldene Farbe bekommt. Gib das Paprikapulver dazu und rühre alles gut um.

Mische etwas von dem Bohnenwasser mit Gemüsebrühepulver und rühre es unter die Mischung. Schneide die Kräuter fein.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Hebe die gekochten Bohnen unter und fülle die Mischung in eine feuerfeste Tonform. Schiebe diese in den Ofen und backe die Bohnen für 1 Stunde, bis sie überbacken und weich sind. Fülle bei Bedarf heißes Wasser nach, wenn das Gericht zu trocken erscheint. Notizen Das Abgießen des ersten Kochwassers dient dazu, die Bohnen bekömmlicher zu machen.

Möchtest du, dass das Gericht besonders deftig schmeckt, kannst du etwas geräuchertes Schweine- oder Rindfleisch zusammen mit den Bohnen kochen.

