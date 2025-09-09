Heute gibt es herzhafte Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung

Teigtaschen sind ein Bestandteil vieler Küchen. In asiatischen Ländern heißen sie Dumplings, in Italien Ravioli und in Osteuropa kennt man sie unter dem Namen Piroggen. Die leckeren Teiglinge lassen sich mit allerhand füllen, wir haben uns heute für Pilze und Linsen entschieden. Lass dich von den Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung überraschen!

Traditionsgericht, neu interpretiert: Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung

Die Idee der gefüllten Teigtaschen reicht Jahrtausende zurück. In China wurden bereits vor über 1.800 Jahren die ersten Dumplings hergestellt. Sie galten als wärmende Nahrung für kalte Wintertage. In Osteuropa wurden Teigtaschen mit regional verfügbaren Zutaten wie Kartoffeln oder Kohl gefüllt, während man sie in Italien hauptsächlich mit Käse und Fleisch zubereitet hat.

Die Kombination aus Pilzen und Linsen macht das Rezept perfekt für alle, die sich vegetarisch ernähren. Beide Zutaten sind nicht nur unglaublich nahrhaft und vielseitig einsetzbar. Linsen liefern zudem pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe, während Pilze mit ihrem umami-Geschmack für Tiefe sorgen. Zusammen ergeben sie eine Füllung, die gehaltvoll und gleichzeitig leicht ist.

Den Teig bereiten wir aus Mehl, Salz, Wasser, etwas Ingwer sowie Kokosöl zu. In die Füllung kommen grüne Linsen, Pilze deiner Wahl und Currypaste. Currypulver und Pfeffer sorgen zusätzlich für Würze.

In vielen Kulturen werden Teigtaschen traditionell in der Familie zubereitet, wobei jeder eine Aufgabe übernimmt. Das Formen der Taschen, das Befüllen und Schließen ist eine kunstvolle Tätigkeit. Auch dieses Rezept eignet sich hervorragend, um es zusammen mit Freunden oder Familie auszuprobieren. Es gibt kaum etwas Schöneres, als gemeinsam zu kochen und das Gericht danach zusammen zu genießen.

Weil es Teigtaschen auf der ganzen Welt gibt, möchten wir dir die Kreationen anderer Länder nicht vorenthalten. Bereite dir auch türkische Manti zu oder reise mit uns nach Finnland, wo es karelische Piroggen gibt. In Südamerika genießen wir leckere Kürbis-Empanadas mit Feta. Mmh, sind die alle gut!

Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 330 g Weizenmehl

1 TL Salz

1 TL Ingwer gemahlen

120 ml heißes Wasser

1 EL Kokosöl flüssig Für die Füllung: 200 g Pilze

1 EL Kokosöl

1 TL Currypaste rot, online z.B. hier 🛒

1 TL Currypulver

1 TL Pfeffer

200 g grüne Linsen Zubereitung Gib Mehl und Salz zusammen mit dem gemahlenen Ingwer in eine Schüssel. Gieße 120 ml heißes Wasser hinzu und verrühre die Zutaten miteinander.

Nun kommen noch einmal 60 ml lauwarmes Wasser hinzu. Verknete den Teig 4-5 Minuten. Ist er zu trocken, gib noch etwas Wasser dazu. Ist er zu feucht, nimm Mehl.

Zum Schluss gibst du das Öl hinzu und knetest den Teig eine weitere Minute. Wickle ihn anschließend in Frischhaltefolie und lege ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Bereite in der Zwischenzeit dir Füllung zu. Schneide dafür die Pilze klein und erhitze sie in einer Pfanne oder einem Topf mit Kokosöl. Gib nach einigen Minuten die Currypaste und die restlichen Gewürze dazu. Lass alles 2-3 Minuten köcheln.

Gieße mit 350 ml Wasser auf und gib die Linsen mit hinein. Lass die Füllung 15-20 Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln. Lass sie danach abkühlen und fülle sie in einen Standmixer. Mixe sie bis zur gewünschten Konsistenz.

Hole den Teig aus dem Kühlschrank und teile ihn in mehrere Teile. Rolle diese jeweils sehr dünn aus und schneide Kreise aus.

Verteile die Füllung auf den Kreisen und forme den Teig mit den Händen zu Taschen.

Bedecke die fertigen Teigtaschen mit einem Tuch und dünste sie etwa 8 Minuten.

