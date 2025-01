Bei uns gibt es heute herzhafte Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung

Teigtaschen sind ein Bestandteil vieler Küchen. In asiatischen Ländern heißen sie Dumplings, in Italien Ravioli und in Osteuropa kennt man sie unter dem Namen Piroggen. Die leckeren Teiglinge lassen sich mit allerhand füllen, wir haben uns heute für Pilze und Linsen entschieden. Lass dich von den Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung überraschen!

Traditionsgericht, neu interpretiert: Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung

Die Idee der gefüllten Teigtaschen reicht Jahrtausende zurück. In China wurden bereits vor über 1.800 Jahren die ersten Dumplings hergestellt. Sie galten als wärmende Nahrung für kalte Wintertage. In Osteuropa wurden Teigtaschen mit regional verfügbaren Zutaten wie Kartoffeln oder Kohl gefüllt, während man sie in Italien hauptsächlich mit Käse und Fleisch zubereitet hat.

Die Kombination aus Pilzen und Linsen macht das Rezept perfekt für alle, die sich vegetarisch ernähren. Beide Zutaten sind nicht nur unglaublich nahrhaft und vielseitig einsetzbar. Linsen liefern zudem pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe, während Pilze mit ihrem umami-Geschmack für Tiefe sorgen. Zusammen ergeben sie eine Füllung, die gehaltvoll und gleichzeitig leicht ist.

Den Teig bereiten wir aus Mehl, Salz, Wasser, etwas Ingwer sowie Kokosöl zu. In die Füllung kommen grüne Linsen, Pilze deiner Wahl und Currypaste. Currypulver und Pfeffer sorgen zusätzlich für Würze.

In vielen Kulturen werden Teigtaschen traditionell in der Familie zubereitet, wobei jeder eine Aufgabe übernimmt. Das Formen der Taschen, das Befüllen und Schließen ist eine kunstvolle Tätigkeit. Auch dieses Rezept eignet sich hervorragend, um es zusammen mit Freunden oder Familie auszuprobieren. Es gibt kaum etwas Schöneres, als gemeinsam zu kochen und das Gericht danach zusammen zu genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Weil es Teigtaschen auf der ganzen Welt gibt, möchten wir dir die Kreationen anderer Länder nicht vorenthalten. Bereite dir auch türkische Manti zu oder reise mit uns nach Finnland, wo es karelische Piroggen gibt. In Südamerika genießen wir leckere Kürbis-Empanadas mit Feta. Mmh, sind die alle gut!