Teufelskrusta: So lecker ist die DDR-Pizza

Wenn du wie ich aus der ehemaligen DDR stammst, kennst du bestimmt auch die Teufelskrusta. Sie war eine Art Pizza, die damals sehr beliebt war. Mit diesem Rezept kannst du den DDR-Klassiker zu Hause zubereiten und in Erinnerungen schwelgen.

Rezept für Teufelskrusta

Die Krusta war eine Eigenkreation, die von einem Jugendkollektiv erfunden wurde. Sie wurde damals in Berlin und anderen Städten in sogenannten Krusta-Stuben verkauft, die sie in verschiedenen Geschmacks-Varianten anboten.

Die Pizzavariante besteht aus einem speziellen Hefeteigboden, der mit Fleisch, Wurst, Obst, Gemüse sowie Eiern und Gewürzen belegt wurde. Danach wurde sie in gleichgroße, rechteckige Stücke geschnitten.

Zu ihren Hochzeiten gab es die Krusta in 31 verschiedenen Varianten. Durch das Schneiden in Stücke konnten die Gäste in den Krusta-Stuben ihr Essen aus mehreren Sorten zusammenstellen. Zu den beliebtesten Sorten gehörten die Zwiebel-, Eier- und Hackfleischkrusta, die Schwarzmeerkrusta und die Teufelskrusta.

Für letztere benötigst du neben scharfer Salami noch Hackfleisch, Zwiebeln, gehackte Tomaten, Reibekäse sowie Gewürze und Brühe. Den Teig rührst du aus Weizenmehl, Roggenmehl, trockenem Sauerteig und Wasser sowie Salz und Zucker an.

Nachdem der Teig eine Stunde gegangen ist, rollst du ihn aus und legst ihn auf ein Blech. In der Zwischenzeit bereitest du eine Tomatensoße zu und brätst Hackfleisch mit Zwiebeln an. Zuerst verteilst du die Soße und danach das Hackfleisch auf dem Teig. Dann belegst du die Teufelskrusta mit der Salami, Zwiebelringen und geriebenem Käse.

Nach dem Backen brauchst du sie nur noch in die typischen Quadrate zu schneiden und zu genießen. Ich wünsche guten Appetit!

Lass uns noch etwas nostalgisch sein und bereite dir leckeres Würzfleisch oder Nudeln mit DDR-Tomatensoße zu. Ein Hit war damals auch der Prasselkuchen.

Teufelskrusta Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 1 Krusta Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 200 g Weizenmehl 405er

250 g Roggenmehl

1 TL Salz

50 g trockener Sauerteig online z.B. hier 🛒

1 Pck. Trockenhefe

300 ml warmes Wasser

1 TL Zucker Für den Belag: 2 Zwiebeln

etwas Öl

500 g gemischtes Hackfleisch

Salz und Pfeffer

Paprikapulver

Cayennepfeffer

1 Dose gehackte Tomaten ca. 400 g

1 TL Rinderbrühe

150 g scharfe Salami

150 g geriebener Käse Zubereitung Setze zuerst den Teig für die an, indem du die beiden Mehlsorten mit Salz und Sauerteig mischst.

Drücke dann eine Mulde in die Mitte.

Löse die Hefe in ein wenig lauwarmem Wasser auf und gieße sie in die Mulde. Rühre den Zucker ein.

Verknete alles zu einem gleichmäßigen Teig, während du langsam das übrige warme Wasser hinzugibst.

Decke den Teig mit einem feuchten Küchentuch ab und lass ihn an einem warmen Ort für 1 Stunde gehen.

Schäle währenddessen eine Zwiebel und schneide sie in feine Würfel.

Schwitze sie in einer Pfanne mit Öl an und gib das Hackfleisch hinzu. Brate es krümelig an und würze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Cayennepfeffer.

Erhitze die gehackten Tomaten in einem Topf und gieße mit Rinderbrühe an. Würze sie mit Salz und Pfeffer und lass die Flüssigkeit etwas verkochen.

Schäle auch die zweite Zwiebel, viertele sie und schneide sie in Ringe.

Rolle den Teig aus und lege ihn auf ein mit Backpapier belegtes Blech.

Bestreiche den Teig mit der Tomatensoße und verteile das Hackfleisch darauf.

Lege die Salamischeiben und Zwiebelringe obendrauf.

Streue den Käse drüber und je nach Geschmack noch etwas Pfeffer und Cayennepfeffer.

Backe die Teufelskrusta für 20 Minuten bei 240 °C Ober-/Unterhitze.

Schneide sie anschließend in rechteckige Stücke.

