Texas Toast: einfach, aber einfach lecker

Knusprig, goldbraun und herrlich buttrig: Vorhang auf für Texas Toast. Dieses einfache, aber köstliche Brot schmeckt lecker als Beilage, Snack oder als Basis für ein herzhaftes Sandwich. So machst du es!

Rezept für Texas Toast

Texas Toast ist in den USA sehr beleibt und wird oft in Fast-Food-Restaurants als Beilage oder Vorspeise serviert. Wie der Name schon sagt, hat er seinen Ursprung in Texas, wo er in den 1940er Jahren in einem Restaurant namens Kirby’s Pig Stand „erfunden“ wurde, als das Restaurant dickere Scheiben Toast bei einer Bäckerei bestellte. Diese passten allerdings nicht in den Toaster, also beschloss man, sie stattdessen in der Pfanne zu rösten. Das Ergebnis? Ein unvergleichlich knuspriges und zugleich weiches Toastbrot, das unter dem Namen Texas Toast schnell zu einem Klassiker wurde.

Für den Texas Toast schneidest du Weißbrot in dicke Scheiben. Sie sollten ungefähr doppelt so dick sein wie vorgeschnittener Toast. Dann bestreichst du die Brotscheiben von beiden Seiten mit Butter, die du vorher mit Knoblauch und fein gehackter Petersilie mischst. Danach röstest du sie im Ofen oder in einer Pfanne 🛒, bis sie goldbraun sind. Wende die Brotscheiben zwischendurch einmal, sodass sie von beiden Seiten eine schöne Farbe bekommen.

Der Texas Toast ist aber nicht einfach nur ein einfaches Knoblauchbrot, wie du jetzt vielleicht denken wirst, es ist ein Stück Südstaaten-Kultur. Er ist perfekt der Grillabende im Sommer, Familienessen und den unvergleichlichen Geschmack von Heimatküche. Für viele Texaner ist er ein Symbol für Gemeinschaft und Tradition.

Texas Toast Anke 3.82 ( 86 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Knoblauchzehe

2 Stiele Petersilie glatt

60 g Butter weich

4 Weißbrotscheiben 2,5cm dick

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier.

Schäle den Knoblauch und drücke ihn durch eine Knoblauchpresse.

Wasche die Petersilie, schüttele sie trocken und hacke sie fein.

Vermische Knoblauch und gehackte Petersilie mit der Butter und bestreiche die Brotscheiben von beiden Seiten damit.

Würze den Texas Toast nach Belieben noch mit Salz und lege die Brotscheiben auf das Blech.

Röste sie für 15 Minuten im Ofen, bis sie goldbraun sind. Wende sie nach der Hälfte der Zeit.

