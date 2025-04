Thai-Curry mit Tofu – cremig knuspriges Zusammenspiel

Schäle die Zwiebeln und die Knoblauchzehen. Schneide die Zwiebeln in Stücke nach deinem Geschmack. Schäle die Möhren und wasche die Paprika. Schneide beides in Würfel. Wasche den Spinat und schleuder ihn trocken.

Erhitze Öl in einem großen Topf und gib die Zwiebel hinein. Schwitze sie 3-4 Minuten glasig an. Füge die Karotten hinzu und brate sie für etwa 3 Minuten mit an. Zerhacke die Knoblauchzehen mit einem Knoblauchzerkleinerer 🛒 und gib sie in den Topf. Füge als Letztes die Paprika hinzu und brate sie für weitere 3 Minuten an, bis das Gemüse etwas zarter ist.