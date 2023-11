Nach einem langen und anstrengenden Tag können innovative Küchenmaschinen helfen, im Handumdrehen ein leckeres Gericht zuzubereiten. Die Bedienung dieser Geräte ist denkbar einfach. Du musst keine komplizierten Kochtechniken beherrschen, denn die Küchenhelfer nehmen dir die meiste Arbeit ab. Mit wenigen Handgriffen kannst du dank dem Thermomix und seinen Alternativen leckere Gerichte zubereiten, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Ist der Thermomix die beste Küchenmaschine?/ ©Mathias Weil – stock.adobe.com

Der Ther­mo­mix – Der Alleskönner in der Küche

Der Thermomix ist zweifellos das Flaggschiff unter den Multifunktionsküchenmaschinen. Mit seiner Fähigkeit zu mixen, zerkleinern, kochen, dämpfen und vielem mehr, ist er ein wahrer Alleskönner. Der Thermomix bietet zudem eine breite Palette von Rezepten und Funktionen, die dich inspirieren werden, deine kulinarischen Fähigkeiten zu erweitern.

Vorzüge des Ther­mo­mix:

Zeitersparnis: Der Thermomix erledigt viele Aufgaben in kürzester Zeit, was dir wertvolle Minuten in der Küche einspart.

Vielfältigkeit: Du kannst Suppen, Smoothies, Brot, Desserts und vieles mehr mit nur einem Gerät zubereiten. Einfache Bedienung: Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und intuitiv, was selbst Anfängern das Kochen erleichtert.

Gesundes Kochen: Mit dem Thermomix kannst du frische, gesunde Gerichte zubereiten, da er das Dampfgaren unterstützt.

Rezept-Community: Es gibt eine lebhafte Community, die Rezepte teilt und Inspiration bietet.

Alternativen zum Ther­mo­mix – Konkurrenz belebt das Geschäft

Obwohl der Thermomix zweifellos beeindruckend ist, gibt es mittlerweile eine Reihe von Alternativen auf dem Markt, die ähnliche Funktionen und Vorteile bieten, dabei aber den Geldbeutel schonen. Hier sind einige der besten Thermomix-Alternativen:

1. Silvercrest Monsieur Cuisine Connect 🛒 – der budgetfreundliche Multikocher

Der Monsieur Cuisine Connect von Silvercrest ist eine kostengünstige Alternative, die dennoch viele Funktionen bietet.

Vielseitige Funktionen: Dieser Multikocher kann mixen, zerkleinern, rühren, dämpfen und kochen. Mit einer Leistung von 1.200 Watt und einer Heiztemperatur von bis zu 160 °C bewältigt er eine breite Palette von Kochaufgaben.

Großer Touchscreen: Der Monsieur Cuisine Connect verfügt über einen großen Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche, der die Bedienung erleichtert.

Kostengünstige Option: Wenn du auf der Suche nach einem preiswerteren Küchengerät mit vielen Funktionen bist, ist der Monsieur Cuisine Connect eine hervorragende Wahl.

Rezept-Community: Ähnlich wie beim Thermomix gibt es eine aktive Online-Community, die Rezepte teilt und Tipps austauscht.

2. Severin KM 3895 🛒 – die Wundermaschine

Der Severin KM 3895 ist ein vielseitiger Küchenhelfer, der die verschiedensten Aufgaben mühelos bewältigt.

Vielseitige Funktionen: Der Severin KM 3895 ist ein wahres Multitalent in der Küche. Er kann mixen, schneiden, kochen, dämpfen und vieles mehr. Mit einer Leistung von 1.000 Watt ist er in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen.

Großzügiges Fassungsvermögen: Der Mixtopf des Severin KM 3895 fasst 2 Liter, was ausreichend Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten für die Familie bietet.

Einfache Bedienung: Das Bedienfeld des Geräts ist benutzerfreundlich und intuitiv, was die Handhabung erleichtert.

Rezept-App: Severin bietet eine Rezept-App, die eine breite Palette von Rezepten und Zubereitungsideen für den Severin KM 3895 enthält.

3. Medion® Küchenmaschine MD 16361 🛒 – benutzerfreundlich und vielseitig

Die Medion® MD 16361 ist eine benutzerfreundliche All-in-One-Küchenmaschine, ideal für unkompliziertes Kochen in der eigenen Küche.

All-in-One-Funktionalität: Die Medion® Küchenmaschine mit Kochfunktion ist ein vielseitiges Küchengerät, das mixen, schneiden, kochen, dämpfen und vieles mehr kann. Mit einer Leistung von 1.000 Watt ist sie leistungsstark genug für verschiedene Aufgaben.

Großer Mixtopf: Mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern bietet der Mixtopf ausreichend Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten.

Benutzerfreundliche Bedienung: Die Küchenmaschine verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche und vorprogrammierte Funktionen, die das Kochen erleichtern.

Rezeptbuch: Medion® bietet ein Rezeptbuch mit einer Auswahl von Rezepten, um die Kocherfahrung mit der MD 16361 zu bereichern.

4. KitchenAid Cook Processor 🛒 – stilvoll und effizient

Der KitchenAid Cook Processor zeichnet sich durch eine gelungene Kombination aus Eleganz und Effizienz aus.

Vielseitige Funktionen: Der Cook Processor kann mixen, schneiden, rühren, kochen, dämpfen und pürieren. Mit seinen vielseitigen Funktionen ist er ein zuverlässiger Alltagshelfer in der Küche.

Hochwertiges Design: KitchenAid ist für sein stilvolles Design bekannt, und der Cook Processor bildet hier keine Ausnahme. Mit seiner Edelstahlkonstruktion und den klaren Linien macht er in jeder Küche eine gute Figur.

Großes Fassungsvermögen: Der Cook Processor verfügt über einen 4,5-Liter-Edelstahl-Mixtopf, der ausreichend Platz für die Zubereitung von Mahlzeiten für die ganze Familie bietet.

Einfache Bedienung: Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer einfachen Handhabung eignet sich der Cook Processor gut für Anfänger und erfahrene Köche gleichermaßen.

Zubehör und Rezepte: KitchenAid bietet eine breite Palette von Zubehörteilen und Rezepten, die die Funktionalität des Geräts erweitern und Inspiration für neue Gerichte bieten.

5. Kenwood Cooking Chef XL 🛒 – die Profi-Alternative

Der Kenwood Cooking Chef XL KCL95 ist eine hochwertige Alternative mit Fokus auf Profiküche und umfangreicher Funktionalität.

Hochwertige Verarbeitung: Dieser Multikocher ist bekannt für seine robuste Bauweise und hochwertigen Materialien, was ihn langlebig und zuverlässig macht.

Großes Fassungsvermögen: Mit einem beachtlichen Fassungsvermögen von 6,7 Litern eignet sich der Cooking Chef XL perfekt für die Zubereitung großer Mahlzeiten oder das Kochen für Gäste.

Induktionsheizung: Im Gegensatz zu einigen anderen Modellen verfügt der Cooking Chef XL über eine Induktionsheizung, die die Präzision und Kontrolle beim Kochen verbessert.

Umfangreiches Zubehör: Kenwood bietet eine breite Palette von Zubehörteilen, die die Funktionalität des Geräts erweitern, darunter Fleischwolf, Getreidemühle und vieles mehr.

Professionelle Ergebnisse: Dieser Multikocher eignet sich perfekt für Hobbyköche, die professionelle Ergebnisse erzielen möchten.

Warum Thermomix-Alternativen?

Thermomix-Alternativen sind eine großartige Option, wenn du nach einem vielseitigen Küchenhelfer suchst, aber vielleicht ein begrenztes Budget hast. Sie bieten eine ähnliche Leistungsfähigkeit und Funktionalität wie der Thermomix, aber zu einem günstigeren Preis.

Die richtige Wahl für dich

Bei der Wahl zwischen dem Thermomix und seinen Alternativen solltest du deine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben berücksichtigen. Überlege, welche Funktionen dir am wichtigsten sind, wie viel Platz du in deiner Küche zur Verfügung hast und welches Budget du zur Verfügung hast.

Alle genannten Geräte sind beeindruckend und können das Kochen nach einem anstrengenden Tag erheblich erleichtern, denn sie geben dir die Freiheit, dich anderen Aufgaben oder deiner Familie zu widmen, während dein Essen sicher und schonend gart.

