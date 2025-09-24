Blitzrezept: Thunfisch-Eiersalat in nur 20 Minuten

Wer Thunfisch und Eiersalat gleichermaßen mag, muss sich ab sofort nicht mehr entscheiden, welche der beiden Optionen auf dem Brot landet. Mit unserem einfachen Thunfisch-Eiersalat kannst du einfach beides haben. Die Zubereitung ist so einfach, dass du ihn gleich ausprobieren solltest.

Der perfekte Brotaufstrich: Thunfisch-Eiersalat

Verpasse deinem Frühstück ein kleines Upgrade. Statt Wurst, Käse oder Marmelade, veredle dein Brot oder Brötchen doch mal mit einem Salat der Kategorie Feinkost. Die Salate findest du oft an mediterranen Verkaufsständen, können aber im Handumdrehen meist auch selber zubereitet werden. Der Aufwand hält sich in Grenzen und auch die Anzahl der Zutaten ist überschaubar. Ein gutes Beispiel: dieser Thunfisch-Eiersalat.

Für den brauchst du natürlich Thunfisch aus der Dose in eigenem Saft. Dazu kommen noch hartgekochte Eier, Gewürzgurken, Mayonnaise, eine Zwiebel, etwas Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer.

Pelle die gekochten Eier, hacke eine Zwiebel in feine Würfel, schneide die Gewürzgurken in Stücke und lass den Thunfisch abtropfen. Dann zerdrückst du die Eier in einer Schüssel mit einer Gabel und gibst den Thunfisch dazu. Vermische alles mit der Gabel bevor du die restlichen Zutaten hineingibst. Stelle den Salat dann noch eine Viertelstunde in den Kühlschrank, damit er gut durchziehen kann.

Auf einem frisch aufgebackenen Brötchen oder einer rustikalen Scheibe Brot schmeckt der Thunfisch-Eiersalat besonders gut. Wenn du magst, kannst du ihn noch verfeinern, indem du frischen Dill oder Schnittlauch in den Salat gibst. Auch klein geschnittene Kapern oder eine Prise edelsüßes Paprikapulver passen geschmacklich wunderbar dazu.

Aufstriche und Salate wie vom Feinkostdealer kannst du mit unseren Rezepten einfach selber machen. Die passenden Rezepte dafür findest du bei Leckerschmecker. Neben einem Thunfisch-Eiersalat haben wir unter anderem noch einen Lachs-Aufstrich, einen würzigen Toskana-Aufstrich oder einen Honig-Senf-Aufstrich für dich zur Auswahl.

Thunfisch-Eiersalat Judith 4.17 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Ziehzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 hartgekochte Eier

3 Gewürzgurken

1 Dose Thunfisch ca. 185 g, in eigenem Saft

1 kleine rote Zwiebel

4 EL Mayonnaise

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Zitronensaft Zubereitung Koche zuerst die Eier hart und schrecke sie ab. Lass sie vollständig abkühlen und pelle sie.

Schneide die Gewürzgurken in kleine Würfel. Lass den Thunfisch abtropfen. Ziehe die Zwiebel ab und schneide 🛒 sie in feine Würfel.

Gib die hartgekochten Eier in eine Schüssel und zerdrücke sie mit einer Gabel.

Gib den abgetropften Thunfisch dazu und lockere die Stücke mit der Gabel auf.

Rühre die Mayonnaise unter und füge die Gurkenwürfel sowie die Zwiebel hinzu.

Schmecke den Salat mit Salz, Pfeffer und dem Zitronensaft ab.

Stelle den Salat vor dem Servieren abgedeckt 15 Minuten in den Kühlschrank und genieße ihn dann auf Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.