So hast du Kartoffelpüree noch nie gegessen

Dieses Rezept geht raus an alle, die damals, wenn es Fischstäbchen mit Kartoffelbrei gab, eine Masse daraus zusammengemixt haben. Ungewöhnlich, ja. Aber leider auch so unheimlich lecker, dass es eigentlich gar kein Hauptgericht zum Thunfisch-Kartoffelpüree geben muss. Erfahre hier, wie einfach du es zubereiten kannst und warum es so gut schmeckt.

Thunfisch-Kartoffelpüree: mehr als nur eine Beilage

Kartoffelpüree geht immer und ist seit langer Zeit als eine klassische Beilage eines deftigen Hauptgerichts zementiert. Doch das muss nicht so sein. Um es etwas aufzumotzen, orientieren wir uns einfach an Kindern und ihrer Begeisterung dafür, verschiedene Essen miteinander zu vermischen. Dabei können ganz neue, leckere Kreationen entstehen. Beispielsweise Thunfisch-Kartoffelpüree.

Die Kombination aus Thunfisch und Kartoffeln schmeckt einfach gut, wie wir mit Rezepten wie diesem Thunfisch-Kartoffel-Gratin festgestellt haben. Doch dieses braucht eine ganze Weile im Ofen, bis es endlich verspeist werden kann. Was, wenn der Hunger für das Warten einfach zu groß ist? Dann wird schnell ein Püree gekocht und mit Thunfisch vermengt. Das dauert nur etwa 25 Minuten und schon kannst du dich über ein schnelles Gericht freuen, das satt macht und keine weitere Beilage braucht.

Noch dazu ist Thunfisch reich an Omega-3-Fettsäuren, die deinen Blutdruck regulieren und die Nierenfunktion unterstützen. Gleichzeitig weisen Studien darauf hin, dass sie entzündungshemmend sein und so beispielsweise gegen Akne helfen können.

Beginne damit, Kartoffeln zu schälen und gar zu kochen. Erhitze währenddessen ein Milch-Sahne-Gemisch mit einer guten Prise Muskat und etwas geriebenem Knoblauch. Zerdrücke die gegarten Erdäpfel mit Salz und Butter und rühre das flüssige Gemisch unter. Tropfe den Fisch ab und hebe ihn zerbröckelt unter das Püree. Schmecke das fertige Gericht mit Salz und Pfeffer ab und garniere es mit Schnittlauchröllchen. Das war’s schon! Wenn du magst, kannst du einen Salat dazu reichen. So einfach kann lecker sein.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Leckere Thunfisch-Gerichte sind bei Leckerschmecker an der Tagesordnung. Serviere doch auch mal einen Thunfisch-Mais-Nudelauflauf oder eine Thunfisch-Quiche. Zum Frühstück schmeckt ein schneller Thunfisch-Aufstrich aus nur 4 Zutaten.

Thunfisch-Kartoffelpüree Nele 4.41 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 800 g mehligkochende Kartoffeln

Salz

150 ml Milch

100 ml Sahne

1 Knoblauchzehe

1/2 TL Muskatnuss

Pfeffer

2 EL Butter

1 Dose Thunfisch in eigenem Saft ca. 150 g Abtropfgewicht

frischer Schnittlauch zum Garnieren Zubereitung Schäle die Kartoffeln, schneide sie in Stücke und koche sie etwa 15 Minuten in Salzwasser weich.

Vermische währenddessen Milch und Sahne in einem kleinen Topf zusammen mit einer geschälten und geriebenen Knoblauchzehe, etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Gieße die Kartoffeln ab, gib Butter dazu und zerstampfe 🛒 sie grob. Rühre nach und nach die heiße Milch-Sahne-Mischung unter, bis ein cremiges Püree entsteht.

Lass den Thunfisch abtropfen, zerzupfe ihn mit einer Gabel und hebe ihn unter das Kartoffelpüree.

Schmecke das Püree mit Salz und Pfeffer ab und garniere es mit frisch geschnittenem Schnittlauch.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.