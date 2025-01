Thunfisch-Makkaroni-Auflauf: schmeckt der ganzen Familie

Die Kombination aus den allseits beliebten Makkaroni, salzigem Thunfisch und einer ordentlichen Portion geschmolzenem Käse ist erfolgsversprechend. Unser Thunfisch-Makkaroni-Auflauf wird deshalb auf breiten Konsens treffen. Deine Familie macht er auf jeden Fall satt und glücklich. Und der Aufwand hält sich absolut in Grenzen. Selbst fehlende Kochkenntnisse sind bei diesem tollen Rezept kein Problem!

Rezept für Thunfisch-Makkaroni-Auflauf

Dieser Thunfisch-Makkaroni-Auflauf ist ein wunderbares Alltagsgericht mit dem Zeug zum familiären Liebling, das in Dauerschleife auf den Tisch kommt. Wir verwenden für die knusprige, unwiderstehliche Käseschicht leckeren Mozzarella und ein wenig Parmesan. Doch auch Gouda oder Cheddar schmecken ebenfalls wunderbar. Aufpeppen kannst du den leckere Auflauf auch mit Oliven oder Gemüse wie Zucchini oder Brokkoli. Tob‘ dich aus!

Koche für deinen Thunfisch-Makkaroni-Auflauf zunächst die Makkaroni al dente und lass sie abtropfen. Währenddessen brätst du Zwiebeln und Knoblauch in etwas Olivenöl an, gibst Tomatenmark hinzu und röstest es kurz an. Dann kommen Sahne und Gemüsebrühe dazu, gewürzt mit Salz, Pfeffer und Oregano. Sobald die Sauce leicht eingedickt ist, mischst du die Makkaroni und den abgetropften Thunfisch unter – so hast du im Handumdrehen die Basis für deinen Auflauf.

Jetzt füllst du die Mischung in eine Auflaufform, belegst sie großzügig mit Mozzarella und Parmesan und gibst als krönenden Abschluss halbierte Kirschtomaten obendrauf. Ab in den Ofen bei 200 Grad, und nach 25 Minuten kannst du einen wunderbar goldbraunen Auflauf genießen. Mit frischem Thymian und Basilikum garniert, wird dieser Thunfisch-Makkaroni-Auflauf garantiert zum Hit – schnell, unkompliziert und superlecker!

Diese Ofen-Makkaroni alla Mamma werden dir sicher ebenso gut schmecken. Probiere auch unbedingt diesen aromatischen Makkaroni-Auflauf mit Schinken und Sahne! Und wer von Thunfisch nicht genug bekommt, sollte dieses Thunfisch-Kartoffel-Gratin nachkochen.