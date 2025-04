Verliebe dich in diese Thunfisch-Ofenkartoffeln mit würziger Käsedecke

Ofenkartoffeln sind absolute Alleskönner. Sie sind sättigend, einfach zuzubereiten und können immer wieder neu verfeinert werden. Mit dieser Variante zauberst du dir köstliche Thunfisch-Ofenkartoffeln und machst gleich noch einen passenden, cremigen Knoblauch-Joghurt-Dip dazu. Egal ob als schnelles Mittag- oder unkompliziertes Abendessen, mit dieser Mahlzeit machst du nichts falsch.

Perfekte Harmonie: Thunfisch-Ofenkartoffeln mit Knoblauchdip

In Kombination mit dem cremigen Knoblauch-Joghurt-Dip sind die Thunfisch-Ofenkartoffeln ein perfekter Mix aus Herzhaftigkeit und Frische. Gemeinsam entsteht ein Potpourri an Aromen auf dem Tisch, das nicht nur satt, sondern einfach glücklich macht.

Und weder die Kartoffeln noch der Dip sind kompliziert zuzubereiten. Beides ist ganz schnell gemacht, denn den Dip mixt du in wenigen Handgriffen zusammen, während der Käse im Ofen langsam auf den Kartoffeln schmilzt. Dieses Rezept ist perfekt, wenn du am Ende des Tages zu schlapp bist, noch viel Zeit in der Küche zu verbringen.

Alle Zutaten bekommst du problemlos in jedem Supermarkt. Das Gericht bietet sich außerdem an, um ein paar Kartoffeln, die man vielleicht noch übrig hatte, auf schmackhafte Art und Weise zu verarbeiten.

Der frische Joghurt-Dip passt nicht nur perfekt zu diesen Thunfisch-Ofenkartoffeln, sondern auch zu anderen Gerichten, vor allem, wenn Gemüse im Spiel ist. Du kannst ihn kinderleicht noch etwas erweitern. Wenn er frischer sein soll, gib einfach ein bis zwei Spritzer mehr Zitronensaft hinzu und lass ihn dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker lieben wir Kartoffelrezepte. Wenn du Lust auf noch mehr Ofenkartoffeln hast, dann probiere unbedingt auch Kartoffeln Lorraine. Wunderbar würzig sind unsere Ofenkartoffeln mit Champignon-Spinat-Füllung. Und falls du eine Heißluftfritteuse hast, dann kannst du Ofenkartoffeln mit Speck und Käse im Airfryer zubereiten.

Thunfisch-Ofenkartoffeln Dominique 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Kartoffeln festkochend und groß

Etwas frischer Rosmarin

1 Dose (150 g) Thunfisch

50 g Crème légère

Salz und Pfeffer nach Geschmack

80 g geriebener Käse

2 Knoblauchzehen

2 Stiele glatte Petersilie

200 g griechischer Joghurt

1 EL Zitronensaft Zubereitung Halbiere die Kartoffeln und koche sie in reichlich gesalzenem Wasser etwa 15 Minuten lang, bis sie fast gar sind. Lass sie abtropfen, höhle sie zu Schiffchen aus und bewahre die Kartoffelmasse in einer Schale auf.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor und lege die Kartoffeln mit der Schnittfläche nach oben in eine Auflaufform.

Putze den Rosmarin und zupfe die Blätter ab. Lass den Thunfisch abtropfen und zerpflücke ihn in kleine Stücke. Vermenge ihn mit der Kartoffelmasse, der Crème légère und dem Rosmarin. Würze die Mischung mit Salz und Pfeffer, fülle sie in die Kartoffeln und bestreue sie gleichmäßig mit Käse.

Backe die Kartoffeln für etwa 15 Minuten im Ofen goldbraun.

Rühre währenddessen den Dip an. Schäle die Knoblauchzehen und schneide sie fein oder presse sie alternativ durch eine Knoblauchpresse 🛒 . Wasche die Petersilienblätter und hacke sie fein. Vermenge den Joghurt mit Zitronensaft, Petersilie und Knoblauch. Schmecke den Dip mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere die fertigen Thunfisch-Ofenkartoffeln mit dem Dip.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.