Thymian-Zitronen-Kartoffeln aus dem Ofen: knusprig, aromatisch und leicht gemacht

Kartoffeln sind einfach toll! Nicht umsonst besitzen sie den Beinamen „der Deutschen liebste Knollen“: Wir lieben unsere Erdäpfel einfach. Aber immer nur zu Gratin, Pommes oder Püree verarbeiten? Wie öde! Heute machen wir daraus aromatische Thymian-Zitronen-Kartoffeln, die im Ofen gebacken werden und noch heiß auf den Teller kommen.

Die Kraft der Kräuter: Thymian-Zitronen-Kartoffeln aus dem Ofen

Klar, Kartoffeln sind klasse, und zwar auch als Gratin, Pommes oder Püree – gar keine Frage. Aber in der Küche darf man ruhig mal was Neues ausprobieren, Rezepte entdecken, die man noch nicht kennt, und Zutaten so zubereiten, wie man es bisher noch nie gemacht hat. Unsere Thymian-Zitronen-Kartoffeln sind unsere Einladung an dich, den beliebten Knollen einen neuen Anstrich und Geschmack zu verpassen. Trau dich, es lohnt sich, versprochen!

Das Gute an den Thymian-Zitronen-Kartoffeln: Sie sind superleicht, sozusagen kinderleicht, gezaubert. Wenn du möchtest, musst du die Knollen nicht einmal schälen. Ist das nicht super? Wasche sie gründlich, denn Kartoffeln kann man mit Schale essen.

Wir empfehlen dir, kleine Knollen zu nehmen, etwa Drillinge. Dann sparst du dir nämlich einen weiteren Zubereitungsschritt, das Kleinschneiden. Das wird ja immer besser!

Und wie werden aus den Kartoffeln jetzt Thymian-Zitronen-Kartoffeln? Du verrührst Olivenöl mit dem Saft und Abrieb einer Zitrone, gibst gepressten Knoblauch und die Nadeln mehrerer Thymianzweige dazu und würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer. Jetzt dürfen die Kartoffeln in dieser Marinade baden und deren Aroma im Backofen voll aufsaugen. Wenn sie wieder herauskommen, schmecken sie würzig, zitronig-frisch und herrlich aromatisch.

Wir mögen die Thymian-Zitronen-Kartoffeln als Beilage, haben sie aber auch schon mit Kräuterquark als Hauptspeise gegessen. Dazu passt auch ein knackiger Salat. Wir empfehlen beispielsweise einen klassischen Caesar Salat oder einen Radieschen-Gurken-Salat.

Möchtest du dich weiter in der Kartoffelküche austoben, solltest du unbedingt auch unsere Parmesan-Kartoffeln, die ebenfalls heiß aus dem Ofen kommen, probieren. Oder wie wäre es mit würzigen Paprika-Kartoffeln?