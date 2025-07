Tikka-Masala-Nudeln: ein Klassiker in neuer Form

Ein Gericht voller Aroma und warmer Gewürze, das verbinde ich mit einem Tikka Masala. Gegessen habe ich es schon oft. Heute nehme ich mir den Klassiker aber einmal vor, verpasse ihm ein kleines Upgrade und serviere es als Soße zu Nudeln. Voilà, Vorhang auf für Tikka-Masala-Nudeln.

Rezept für Tikka-Masala-Nudeln

Es gibt kaum ein Gericht, das mehr mit der indischen Küche in Verbindung gebracht wird, als ein Tikka Masala. Dabei hat der aromatische Klassiker seinen Ursprung gar nicht auf dem Subkontinent, sondern soll in Großbritannien entstanden sein. Wer auch immer das Rezept entwickelt hat: Danke für diese kulinarische Bereicherung!

Aber ab und zu braucht auch ein bewährtes Rezept ein wenig Auffrischung und so gibt es das Tikka-Masala einfach mal mit Nudeln und in Form einer aromatischen Soße mit zart gegarten Hähnchenstücken.

Herzstück der Tikka-Masala-Nudeln sind natürlich die verschiedenen Gewürze. Neben der typisch indischen Gewürzmischung Garam Masala sogen außerdem Kreuzkümmel, Paprikapulver und etwas Kurkuma für das perfekte Aroma.

Für das Gericht kochst du zuerst die Nudeln al dente, gießt sie ab und stellst sie beiseite. Währenddessen schneidest du das Hähnchenfleisch in Stücke und brätst diese in heißem Öl golbraun an. Nimm sie heraus und stelle sie ebenfalls beiseite.

Dann ist die Soße an der Reihe. Dafür dünstest du klein geschnittene Zwiebel, Knoblauch und Ingwer in einer Pfanne an, gibst Kirschtomaten und Tomatenmark sowie die Gewürze hinzu und röstest alles kurz an. Anschließend löschst du mit Sahne und Joghurt ab, schmeckst ab und lässt alles köcheln, bis eine cremige Soße entstanden ist. Danach kannst du die Hähnchenstücke in die Soße geben und kurz mitköcheln lassen.

Kurz vor dem Servieren kommen die Nudeln dazu. Rühre sie gut unter und verteile alles zum Servieren auf die Teller. Unkompliziert, oder?

Nudeln sind der beste Freund in der Küche, wenn du keine Lust auf lange Zubereitungszeiten hast. Wenn es schnell gehen soll, dann sind auch diese One-Pot Lemon-Pasta, Nudeln in Zucchini-Feta-Soße oder diese Pilz-Pasta mit Tomaten fix zubereitet.

Tikka-Masala-Nudeln Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Bandnudeln

Salz

2 Hähnchenbrustfilets

1 EL Rapsöl

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer ca. 2 cm

150 g Kirschtomaten

1 EL Tomatenmark

1 TL Garam Masala online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Kreuzkümmel

1/4 TL Kurkuma

200 ml Sahne

100 ml Naturjoghurt

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche die Bandnudeln in gesalzenem Wasser nach Packungsanleitung al dente. Gieße sie ab und stelle sie beiseite.

Schneide das Hähnchenfleisch in mundgerechte Würfel.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate die Hähnchenwürfel darin rundum goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Schäle den Ingwer und schneide ihn in feine Stücke. Wasche und halbiere die Kirschtomaten.

Gib Zwiebel, Knoblauch und Ingwer mit in die Pfanne und brate alles 2–3 Minuten glasig an. Füge dann die halbierten Tomaten hinzu und dünste sie kurz mit.

Rühre das Tomatenmark unter und röste es kurz an. Gib dann die Gewürze (Garam Masala, Paprika, Kreuzkümmel, Kurkuma) dazu und brate sie für 30 Sekunden mit.

Lösche alles mit Sahne und Joghurt ab, verrühre die Zutaten gut zu einer cremigen Soße. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die gebratenen Hähnchenwürfel zurück in die Soße und lass sie darin rund 5 Minuten köcheln.

Hebe die gekochten Bandnudeln unter und lass alles für weitere 2 Minuten ziehen. Serviere das Gericht dann heiß.

