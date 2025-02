Scharf und lecker: Hähnchenragout aus Mexiko

Die mexikanische Küche ist weltweit bekannt, doch einzelne Gerichte sind trotzdem noch immer Geheimtipps. Tinga de Pollo ist einer davon. Dieses würzige Hähnchenragout hat alles, was die mexikanische Küche so besonders macht: Schärfe, Rauchigkeit, eine angenehme Säure und eine unfassbar saftige Konsistenz. Es eignet sich pur zu Weglöffeln, als Füllung für Tacos oder mit etwas Reis serviert.

Tinga de Pollo: mexikanisches Hähnchenragout

Um ein besonders leckeres TInga de Pollo zuzubereiten, kommt es auf die richtigen Zutaten an, um genauer zu sein, auf eine ganz bestimmte Zutat: Chipotle-Chilis. Chipotle, die viele vielleicht eher als Namen einer Fast-Food-Kette aus den USA kennen, sind eine Kernzutat der mexikanischen Küche. Sie bestehen aus geräucherten und getrockneten Jalapeños, einer eher milden Chilisorte. Du findest sie hierzulande in gut sortierten Supermärkten oder online 🛒. Zusammen mit Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch bilden sie die Basis des Hähnchenragouts.

Doch natürlich darf das Hähnchen im Hähnchenragout nicht fehlen. Verwende hier am besten Hähnchenschenkel, denn diese haben ein besonders geschmacksintensives Fleisch und lassen sich gut schmoren. Zunächst musst du das Fleisch garen, bis es quasi von selbst vom Knochen fällt. Hebe die Brühe auf und entferne das Fleisch. Zupfe es Fleisch in langen Streifen ab.

Der Name Tinga soll auf Deutsch so viel wie „vulgär“ oder „unordentlich“ bedeuten. Im Hinblick auf das gezupfte Fleisch ergibt das durchaus Sinn. Der Name tauchte erstmals 1895 im Buch Diary of Mexicanisms von Francisco J. Santamaría auf. Woher genau der Begriff jedoch kommt, ist nicht geklärt.

Hast du das Fleisch zu Ende gezupft, pürierst du die Hühnerbrühe mit Tomaten, Chipotle-Chilis und Knoblauch, bis sich eine sämige Masse bildet. Füge das gezupfte Huhn wieder hinein und lass alles aufköcheln, bis die Soße etwas einreduziert und das Fleisch herrlich zart ist. Serviere das Tinga de Pollo mit Reis, Tacos oder als Suppe. Dazu schmeckt etwas Limette.

Die mexikanische Küche hat vieles zu bieten. Lass uns kulinarisch noch etwas in dem mittelamerikanischen Land verbleiben und die bekannte Suppe Birria probieren. Dazu trinken wir ein Glas Horchata, das ist ein Erfrischungsgetränk aus Reis. Zum Nachtisch lieben wir Calabaza en Tacha, mexikanischen Kürbis in Sirup.

Tinga de Pollo: mexikanisches Hähnchenragout Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Hähnchenschenkel

1/2 Bund frischer Koriander

1 Lorbeerblatt

2 Knoblauchzehen

Salz

1 Zwiebel

Öl zum Anbraten

1 Dose geschälte Tomaten 400 g

2 Chipotle-Chilis aus der Dose

150 ml Hühnerbrühe

1 TL Oregano

½ TL Kreuzkümmel

Pfeffer

1 Limette

Avocado und Reis zum Servieren Zubereitung Bedecke die Hähnchenbrustfilets in einem Topf mit Wasser. Koche sie mit Koriander, einem Lorbeerblatt, einer Knoblauchzehe und etwas Salz für etwa 15 Minuten, bis sie gar sind. Nimm sie heraus, lass sie kurz abkühlen und zupfe das Fleisch mit zwei Gabeln in feine Fasern. Hebe die Brühe auf.

Schäle die Zwiebel und den restlichen Knoblauch und hacke beides fein.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebeln darin glasig an. Gib den Knoblauch dazu und brate ihn kurz mit.

Püriere die geschälten Tomaten mit den Chipotle-Chilis, dem restlichen Kochwasser und der Hühnerbrühe in einem Mixer oder mit einem Pürierstab, bis eine glatte Sauce entsteht.

Gieße sie in die Pfanne zu den Zwiebeln und würze mit Oregano, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer. Lass die Sauce 10 Minuten köcheln.

Gib das gezupfte Hähnchen in die Sauce und rühre es gut unter. Lass alles noch 5 Minuten bei niedriger Hitze ziehen, bis die Soße etwas andickt.

Schneide die Limette in Spalten. Serviere das Tinga mit Reis und Avocado. Drücke etwas frischen Limettensaft darüber.

