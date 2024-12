5 praktische Tipps für einen gelungenen Fondue-Abend

Unabhängig davon, ob es sich um die Käse- oder Fleischvariante handelt, zählt das Fondue zu den beliebtesten Festtags- und Silvesteressen der Deutschen. Auch in der kalten, dunklen Jahreszeit wird das Fondue-Set regelmäßig hervorgeholt, um ein geselliges Beisammensein zu genießen. Damit dein Fondue-Abend zu einem vollen Erfolg wird, haben wir hier die besten Tipps für dich zusammengestellt.

1. Tipps fürs klassisches Käsefondue

Benötigte Zutaten

Der Klassiker aus der Schweiz gelingt mit wenigen, aber essenziellen Zutaten: trockener Weißwein, eine erstklassige Käsemischung, obligatorisches Kirschwasser und natürlich ausreichend Brot.

Empfohlene Käsesorten für das Käsefondue

Für ein perfektes Fondue ist die Auswahl des richtigen Käses entscheidend. Setze auf hochwertige Sorten wie Emmentaler, Gruyère oder Appenzeller, um den authentischen Geschmack zu gewährleisten. Letztendlich bleibt die Wahl des Käses aber Geschmackssache und es empfiehlt sich, verschiedene Sorten in einem Käsefachgeschäft zu probieren.

Eine gute Faustregel: Rechne pro Person etwa mit 200-250 g Käse. Das Fondue soll schließlich ein Genuss sein, aber auch nicht zu schwer im Magen liegen.

Die perfekte Konsistenz

Beim Schmelzen des Käses ist Geduld gefragt. Vermeide es, die Hitze zu hoch einzustellen, um ein Anbrennen zu verhindern. Rühre den Käse stetig mit einer Acht-Bewegung, bis er die ideale Konsistenz erreicht hat – cremig und ohne Klumpen.

Falls das Fondue zu dickflüssig wird, kannst du mit etwas Weißwein oder Gemüsebrühe nachhelfen. Hier gilt: Lieber langsam steigern und immer wieder probieren, bis die perfekte Konsistenz erreicht ist. Ist es zu dünn, kann es mit in Kirschwasser oder Weißwein eingerührter Speisestärke angedickt werden.

Ein Geheimtipp gegen den hartnäckigen Käsegeruch in der Wohnung: Lege mit Nelken gespickte Zitronen und Orangen ins Esszimmer.

Hier findest du das ausführliche Rezept für Schweizer Käsefondue.

2. Tipps fürs Fleischfondue

Benötigte Zutaten

Für die Liebhaber von Fleischfondue bieten Öl- und Brühfondues eine köstliche Alternative. Verwende hoch erhitzbares Öl wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl für das Fleischfondue.

Alternativ kannst du auch eine herzhafte Brühe wählen, um Fleisch, Gemüse und Co. zu garen. Experimentiere mit Kräutern und Gewürzen, um der Brühe eine individuelle Note zu verleihen.

Das richtige Fleisch

Wähle eine Vielfalt von Fleischsorten wie Rind, Huhn und Schwein. So ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schneide das Fleisch in mundgerechte Stücke, um eine gleichmäßige Garzeit zu gewährleisten. Achte außerdem darauf, das Öl auf die richtige Temperatur zu bringen. Biete auch vegetarische Optionen wie Tofu oder Pilze an, um allen Gästen gerecht zu werden. Pro Person solltest du etwa 250 g Fleisch oder Alternativen einplanen.

3. Die Vorbereitung

Bevor es ans Schlemmen geht, bereite alle Zutaten vor. Reibe den Käse fein, schneide das Brot oder Fleisch in mundgerechte Stücke und bereite Gemüse wie Pilze, Cherrytomaten oder Brokkoli vor. Achte darauf, dass alles gut erreichbar ist, damit der Abend reibungslos verläuft.

4. Das ideale Fondue-Geschirr

Investiere in hochwertiges Fondue-Geschirr, das nicht nur funktional, sondern auch stilvoll ist. Wichtig dabei ist, dass das Geschirr die Wärme gut leitet und das Fondue gleichmäßig erhitzt.

Stelle obendrein sicher, dass jeder Gast bequem an den Tisch gelangen kann und ausreichend Platz für die verschiedenen Beilagen und Soßen vorhanden ist. Das Auge isst schließlich mit – auch beim Fondue!

5. Kreative Dips und Beilagen: mehr als nur Brot

Zum ultimativen Fonduespaß gehören Beilagen und vor allem zahlreiche Soßen! Geeignete Beilagen sind Brot und kleine Kartoffeln, die zwischendurch in den Fonduetopf getaucht werden können. Außerdem beleibt sind frisches Gemüse wie Paprika oder Tomaten sowie eingelegte Cornichons oder auch kleine Wurststücke – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Probiere gern auch verschiedene Brotvarianten aus, von knusprigem Baguette bis hin zu Vollkornbrot. Die Vielfalt der Beilagen macht das Fondue zu einem abwechslungsreichen Festmahl.

Klassiker wie Knoblauch- und Cocktailsoße sind bei den meisten beliebt, ebenso wie eine leckere Knoblauchbutter. Probiere es doch auch mal mit Frankfurter Grüne Soße. Chutneys aller Art sind ebenfalls passend. Weißwein passt gut zum Käsefondue, Bier und leichte Rotweine eignen sich als Getränke zum Fleischfondue.

Einkaufsliste für Fondue

Damit dein Fondue-Abend reibungslos verläuft, hier eine praktische Einkaufsliste für alle Fondue-Arten:

Für Käsefondue:

Gruyère und Emmentaler Käse; 200-250 g/Person

Knoblauch und Muskat

hochwertiger Weißwein

Brotwürfel oder andere Beilagen zum Dippen

Für Öl- und Brühfondue:

hoch erhitzbares Öl oder Brühe

Verschiedene Fleischsorten (Rind, Huhn, Schwein); 250 g/Person

Tofu oder Pilze als vegetarische Optionen

verschiedene Soßen zum Dippen

Das Zauberwort für ein perfektes Fondue-Erlebnis lautet Vielfalt. Mixe verschiedene Zutaten, um deinen Gästen eine kulinarische Reise zu bieten. Verlasse die ausgetretenen Pfade und experimentiere mit neuen Aromen und Zutaten. Dein Fondue-Tisch wird zum Highlight jeder geselligen Runde.

Wir haben noch zwei leckere Vorschläge für außergewöhnliche Fondues für dich:

