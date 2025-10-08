Italienisches Dessert mit fruchtigem Touch: Tiramisu mit Apfel

Tiramisu, ein Dessert, das die Herzen von Feinschmeckern auf der ganzen Welt erobert hat, ist bekannt für seine samtige Cremigkeit, den Kaffeegeschmack und die schichtweise Anordnung von Löffelbiskuits, Mascarponecreme und Kakaopulver. Es ist ein Symbol der italienischen Dessertkunst und hat einen festen Platz in der kulinarischen Tradition Italiens. Doch heute möchten wir Ihnen eine erfrischende Variante präsentieren, die das klassische Tiramisu neu interpretiert: Tiramisu mit Apfel. Diese Variation ist nicht nur ein wahrer Gaumenschmaus, sondern auch einfach zuzubereiten und wird in einer Pfanne zubereitet.

Tiramisu mit Apfel: Klassiker mit modernem Twist

Tiramisu, ein Dessert mit einer reichen Geschichte, hat seinen Ursprung im Italien des 17. Jahrhunderts. Sein Name „Tiramisu“ bedeutet sinngemäß „Zieh mich hoch“ oder „Heb mich auf“. Der Kaffee im Tiramisu sorgt dafür, müde Geister wiederzubeleben. In seiner klassischen Form besteht Tiramisu aus Löffelbiskuits, getränkt in kräftigem Espresso, einer Mischung aus Mascarpone-Käse, Eigelb, Zucker und etwas Alkohol wie Marsala-Wein oder Amaretto, sowie einer großzügigen Prise Kakaopulver zur Verzierung.

Die Kombination von Kaffee und Mascarponecreme verleiht dem Tiramisu seinen einzigartigen Geschmack und seine cremige Textur. Die schichtweise Anordnung der Zutaten in einer Glasschale ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch für die Augen. Es ist ein Dessert, das in vielen italienischen Familien über Generationen hinweg weitergegeben wird und das man in zahlreichen italienischen Restaurants weltweit genießen kann. Aber was, wenn wir dieses köstliche Dessert in eine fruchtig-frische Richtung lenken könnten, ohne dabei die Tradition zu vernachlässigen?

Unser Tiramisu mit Apfel verleiht der klassischen Variante noch einmal einen ganz neuen Twist. Durch den geriebenen Apfel in der Mascarponecreme, bekommt das weltweit beliebte Dessert einen richtig schönen fruchtigen, leicht säuerlichen Beigeschmack. Klingt vielleicht zunächst etwas ungewöhnlich, schmeckt aber tatsächlich unwiderstehlich.

Tiramisu mit Apfel Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Äpfel

500 g Mascarpone

1 Vanilleschote ausgekratzt

100 g Zucker

200 ml Wasser

1-2 EL Instant-Kaffee

15 Löffelbiskuits

120 g Kakaopulver Zubereitung Reibe die Äpfel fein und gib sie zur Mascarpone. Kratze die Vanilleschote aus und füge sie hinzu. Verrühre alles miteinander. Gib den Zucker in eine erwärmte Pfanne und lasse ihn karamellisieren. Füge Wasser hinzu und bringe alles zum Kochen. Jetzt kommt noch der Instant-Kaffee mit in die Pfanne. Lasse alles um ca. die Hälfte einkochen. Verteile die Mascarpone-Apfel-Creme gleichmäßig auf den Löffelbiskuits. Lege ein Kuchengitter auf die Pfanne und streue Kakaopulver darüber. Entferne das Gitter und stelle die Pfanne für ca. 8 Stunden in den Kühlschrank (am besten über Nacht). Serviere das Tiramisu bei Raumtemperatur.

