Lieblingsgericht reloaded: Toast-Hawaii-Salat mit Preiselbeer-Dressing

Lass die Ananas-Stücke in einem Sieb gut abtropfen. Wasche den Spinat und schleudere ihn in einer Salatschleuder. Schäle die Schalotte und schneide sie in feine Würfel. Schneide den Speck in kleine Streifen oder Stücke, das Weißbrot in mundgerechte Stücke und optional Bergkäse in kleine Würfel.