Knusprig trifft cremig: Toast mit Gewürzgurken-Hähnchensalat 

Wer auch immer die Gewürzgurke erfunden hat, verdient eine Auszeichnung. Wie oft schon retteten mir die eingelegten Gurken aus dem Glas das Leben, wenn Spätabends plötzlich der Magen knurrte, ich mir um die Zeit aber keine Stulle mehr schmieren wollte. Schnell das Glas aufgedreht, ein, zwei Gürkchen herausgefischt, weggenascht und ich war glücklich. Doch Gewürzgurken können noch viel mehr als ein Mitternachtssnack sein. In diesem Rezept für Toast mit Gewürzgurken-Hähnchensalat zum Beispiel werden sie zum Frühstückshit.

Dein neues Lieblingsfrühstück: Toast mit Gewürzgurken-Hähnchensalat

Ich wohne in Berlin und hier zahlt sich die geografisch günstige Lage zum Spreewald einfach aus. Es wäre komisch, wenn sich da nicht mindestens ein Glas Gewürzgurken im Vorratsschrank entdecken ließe, oder? Die eingelegten Gurken hat sicher jeder schon einmal gegessen. Sie machen sich fantastisch als säuerlich-frische Beigabe zur Brotzeit, sind ein toller Snack für Zwischendurch und verfeinern auch Salate. Was wäre der Kartoffelsalat meiner Oma ohne die Gewürzgurke? Aber das ist eine andere Geschichte. Heute dreht sich nämlich alles um den Gewürzgurken-Hähnchensalat, der perfekt auf frisch geröstetem Toast zum Frühstück schmeckt.

Der Salat ist schnell gemacht und besteht nur aus wenigen Zutaten. Perfekt ist er vor allem, wenn zum Beispiel vom Grillabend noch Hähnchenfleisch oder Mayonnaise vom Beilagensalat übrig bleiben. Er lässt sich aber auch frisch zubereiten. Dafür kochst du zuerst das Hähnchenfleisch in einem Topf mit Wasser gar. Alternativ kannst du das Filet auch anbraten. Das zaubert ein paar Röstaromen in den Salat.

Ist das Fleisch gekocht und abgekühlt, zupfst du es in Streifen und vermengst es in einer Schüssel mit Mayonnaise, Senf, klein geschnittenen Gewürzgurken und gehacktem Dill. Schmecke den Salat mit Salz und Pfeffer ab.

Dann bestreichst du das Brot beidseitig mit Butter und röstest es in einer Pfanne knusprig an. Dann belegst du es mit einem Salatblatt und verteilst den Gewürzgurken-Hähnchensalat darauf.

Salat zum Frühstück? Warum nicht? Richtig lecker sind auch Croissants mit Hähnchen-Mandarinensalat, ein klassischer Eiersalat oder ein Fleischsalat.

Toast mit Gewürzgurken-Hähnchensalat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Hähnchenbrustfilet gekocht

2 Gewürzgurken

2 EL Mayonnaise

1 TL Senf

1 EL frischer Dill

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Scheiben Toastbrot alternativ: Sauerteigbrot

1 TL Butter

2 Salatblätter z.B. Eisbergsalat Zubereitung Koche die Hähnchenbrust in einem Topf mit Wasser für ca. 15 Minuten, bis sie gar ist. Nimm sie anschließend heraus, lass sie abkühlen und zupfe sie dann in feine Streifen oder schneide sie in kleine Würfel.

Gib das zerkleinerte Hähnchenfleisch in eine Schüssel. Hacke die Gewürzgurken fein und gib sie zusammen mit der Mayonnaise und dem Senf in die Schüssel. Verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Wasche den Dill, schüttle ihn gut trocken und schneide 🛒 ihn fein. Hebe ihn unter den Salat und schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Bestreiche die Toastbrote von beiden Seiten dünn mit Butter und röste sie in einer Pfanne beidseitig, bis sie knusprig sind.

Lege auf jede geröstete scheibe Brot ein Salatblatt. Verteile den Gewürzgurken-Hähnchensalat darauf und serviere das Frühstück sofort.

