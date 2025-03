Nie wieder gekaufte Toasties: Mit diesem Rezept machst du sie einfach selbst

Erwärme den Pflanzendrink in einem kleinen Topf auf etwa 38 °C und löse die Hefe darin auf.

Gib Mehl, Zucker, Salz und Butter in eine Schüssel und gieße die Hefemilch dazu. Verknete alles für 3 Minuten zu einem geschmeidigen Teig. Füge die Saaten, Kerne oder Samen hinzu.

Gib den Teig dann auf eine bemehlte Arbeitsfläche und falte ihn mit Hilfe der Handflächen von außen nach innen, bis er eine runde Form erhält. Lass ihn danach abgedeckt mindestens 60 Minuten an einem warmen Ort gehen.

