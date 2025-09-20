Starte knusprig-cremig in den Tag

Ein gutes Frühstück hat die Kraft, deinen gesamten Tag zu prägen. Also warum sollte man sich nicht auch mal etwas Besonderes zum Tagesstart gönnen? Diese Toasts mit cremigen Pilzen sind eine wunderbare Alternative zu Müsli oder einfach nur einem belegten Brot. Und sie beweisen perfekt, dass ein köstliches Frühstück nicht lange dauern muss!

Diese Toasts mit cremigen Pilzen möchtest du immer wieder essen

Die Pilzsaison ist in vollem Gange und auch wir in der Leckerschmecker-Redaktion freuen uns, jeden Tag neue Rezepte zu entdecken und auszuprobieren. Bisher sind Pilze bei mir zum Frühstück noch nie auf dem Teller, geschweige denn auf einer Scheibe Brot gelandet. Aber mit dieser Zubereitung hat sich das definitiv verändert.

Natürlich sind Champignons bei uns ganzjährig erhältlich, für mich passen sie aber trotzdem am besten in die Jahreszeit, in der es langsam wieder kühler und die Tage wieder kürzer werden. Völlig egal, ob unter der Woche oder noch gemütlicher am Wochenende: Diese Toasts mit Pilzen werden deine Laune am Morgen garantiert heben und dich für den Tag stärken.

Die Zubereitung für dieses würzig-cremige Frühstück dauert nicht einmal eine halbe Stunde. Perfekt, wenn du im Home-Office arbeitest und gut für den Tag gewappnet sein möchtest. Aber natürlich funktioniert diese Zubereitung auch ohne Probleme zum Abendbrot. Dann fügt sich die noch dampfende Pfanne mit den cremigen Pilzen ideal ins gemütliche Bild eines bunt gedeckten Tisches.

Dieses Rezept zeigt hervorragend, dass Genuss, völlig egal zu welcher Tageszeit, nicht kompliziert sein muss. Mit wenigen Zutaten und Handgriffen zauberst du eine Mahlzeit, die mit ihren vertrauten Aromen einfach glücklich macht. Also: Probiere unsere Toasts mit cremigen Pilzen gleich aus und überzeuge dich selbst!

Bei Leckerschmecker lieben wir Pilze. Wenn du Lust hast, noch mehr Rezepte mit den kleinen Schätzen des Herbstes auszuprobieren, dann probiere als nächstes doch einen sättigenden Kartoffel-Pilz-Eintopf als Hauptgericht. Diese Enoki-Pilz-Suppe darfst du dir ebenfalls nicht entgehen lassen. Absolut unwiderstehlich sind auch unsere gefüllten Pilze mit Fetakäse und Tomaten.

Toasts mit cremigen Pilzen Dominique 4.41 ( 5 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Vollkorntoast

etwas neutrales Pflanzenöl

250 g braune Champignons

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

120 ml Kochsahne

1 Prise Muskatnuss

Salz und Pfeffer nach Geschmack

80 g geriebener Gouda

etwas frische Petersilie zum Garnieren

1 TL Zitronensaft Zubereitung Röste das Toast in einer Pfanne mit etwas Öl an oder toaste es im Toaster knusprig. Lege es anschließend zur Seite.

Putze währenddessen die Champignons mit einer Pilzbürste 🛒 . Schneide sie anschließend in Scheiben. Schäle Zwiebel und Knoblauchzehen und schneide beides fein.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne. Brate Zwiebeln und Knoblauch darin etwa 2 Minuten an, bis die Zwiebeln glasig sind.

Gib die Pilze in die Pfanne und brate sie 5-6 Minuten mit an, bis sie Farbe bekommen.

Gieße die Sahne in die Pfanne und würze alles mit Muskat, Salz und Pfeffer. Rühre den Käse unter und lass alles köcheln, bis eine sämige Soße entsteht.

Putze währenddessen die Petersilie, tupfe sie trocken und zupfe sie klein.

Rühre den Zitroneninhalt zum Pfanneninhalt.

Verteile die cremige Pilz-Mischung gleichmäßig auf dem Brot und bestreue sie mit der Petersilie.

