Festliches Tofu-Gulasch: herzhaft, würzig und einfach besonders

Weihnachten steht vor der Tür. In vielen Familien kommen an den Festtagen Ente oder Gans auf den Tisch. Wir hingegen servieren ein vegetarisches Tofu-Gulasch mit Herzogin-Kartoffeln, das lecker würzig und herzhaft schmeckt.

Tofu-Gulasch: Die Festtage werden vegetarisch

Gulasch ist ursprünglich ein ungarisches Gericht, das sich über Jahrhunderte hinweg in ganz Europa verbreitet und an die regionalen Vorlieben angepasst hat. Ab heute gehört auch diese vegetarische Variante dazu.

Schneide als Erstes Tofu in kleine Stücke und mariniere ihn in einer Gewürzmischung aus Zitronenschale, Kümmel, Knoblauch und Majoran zusammen mit Öl. Brate dann Zwiebeln in Öl an und gib klein geschnittenes Gemüse hinzu. Füge Tomatenmark hinzu und lass es leicht anbräunen. Lösche die Soße mit Rotwein ab und gieße sie mit Gemüsebrühe auf. Gib den Tofu mit in die Soße und lass alles zusammen eine gute Stunde köcheln.

Der pflanzliche Tofu ersetzt das klassische Fleisch, ohne dass der typische Gulaschgeschmack verloren geht. Die weiteren Zutaten und aromatische Gewürze runden das Gericht ab und sorgen für den unverwechselbaren Geschmack.

Wir servieren das Tofu-Gulasch mit Herzogin-Kartoffeln. Es passen aber auch Knödel, Kroketten oder einfach Salzkartoffeln dazu.

Das festliche Tofu-Gulasch verbindet Tradition und Moderne und zeigt, wie einfach und lecker pflanzliche Ernährung sein kann. Perfekt also für die Festtage oder einfach, wenn man Lust auf etwas Besonderes hat, denn es muss nicht immer Fleisch sein.

