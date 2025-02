Tomaten-Bohnen-Suppe für die letzten kalten Wintertage

Es ist noch ein (hoffentlich letztes) Mal richtig kalt. Minusgrade, Schnee und eiskalter Wind sind unsere Begleiter in diesen Tagen. Da braucht es heiße Suppen, die satt machen und von innen wärmen. Tomaten-Bohnen-Suppe klingt da sehr ansprechend. Sie ist wunderbar cremig und steckt voller gesunder Inhaltsstoffe. Noch dazu schmeckt sie köstlich! Hier ist das Rezept.

Tomaten-Bohnen-Suppe: immer eine gute Wahl

Tomatensuppe ist immer eine gute Idee. Sie ist geschmacksintensiv und lässt sich auf zahllose Arten und Weisen anpassen, ganz nach Geschmack. Heute kochen wir eine Tomaten-Bohnen-Suppe mit Spinat, die einfach nur glücklich macht. Noch dazu ist sie dank Bohnen aus der Dose schnell fertig. Ein Stück Ciabatta oder Sauerteigbrot dazu und besser kann es gar nicht sein!

Neben ihrem großartigen Geschmack punkten Tomaten allerdings auch auf andere Art und Weise: Sie sind reich an Vitamin C und Lycopin. Dabei handelt es sich um ein Antioxidans, das hochkonzentriert in Tomaten vorkommt. Der Stoff soll zellschützende Eigenschaften haben und Herz und Augen schützen. Bohnen liefern pflanzliches Eiweiß und machen die Suppe aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts besonders sättigend. Dabei spielt es keine Rolle, ob du weiße, schwarze oder Kidneybohnen verwendest – alle sorgen für gleichermaßen eine angenehme Textur und eine Extraportion Nährstoffe. Spinat besitzt viele wertvolle Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium.

Die Zubereitung geht ganz schnell: Du brätst Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl an, dann kommen Tomaten und Brühe dazu. Die Bohnen kommen aus der Dose und sind dadurch vorgekocht. So brauchen sie nicht lange, um sich mit den anderen Zutaten zu vermischen. Kurz vor Schluss kommt Blattspinat hinein, entweder frisch oder tiefgefroren. Wer es cremiger mag, kann noch etwas Sahne oder Kokosmilch dazugeben. 20 Minuten später servierst du eine dampfende Schüssel Suppe, die garantiert allen die Kälte aus den Knochen treiben wird.

Wir sind wahre Suppenfreaks und löffeln die ein oder andere Schüssel gerne weg. Zu unseren Favoriten gehören momentan diese Butter-Chicken-Suppe und diese cremige Blumenkohl-Käse-Suppe. Ein Klassiker, der wieder mehr gekocht werden sollte, ist Stracciatella-Suppe mit Ei. Lecker!