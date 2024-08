Dieses Rezept musst du diesen Sommer unbedingt ausprobieren

Clafoutis stammt aus der französischen Region Limousin und wird traditionell mit Kirschen als Dessert zubereitet. Die Rezepte und Zutaten für Clafoutis können allerdings variieren und es gibt zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Früchten und Aromen. Sogar herzhafte Optionen sind darunter. Eine davon möchten wir dir heute vorstellen: das Tomaten-Clafoutis.

Französischer Klassiker: herzhaftes Tomaten-Clafoutis

Ein Clafoutis ist eine Mischung aus Auflauf und Kuchen. Es wird aus einem (gesüßten) Eierteig zubereitet und nach Belieben mit unterschiedlichen Zutaten variiert. Das macht es zu einem unglaublich vielseitigen Gericht.

Der Name „Clafoutis“ leitet sich vom okzitanischen Wort „clafir“ ab, was so viel bedeutet wie „füllen“ – und genau das passiert, wenn die Früchte oder, in unserem Fall heute, Tomate in den Teig eingebettet werden.

Gerade jetzt, wo die Tomaten in den Gärten reifen, bietet sich dieses Rezept an, um die Früchte zu verarbeiten. Die leichte Säure der Tomaten harmoniert perfekt mit der milden, samtigen Textur des Clafoutis-Teigs.

Für das Tomaten-Clafoutis beginnst du damit, den Teig zusammenzurühren und dann in eine Auflaufform zu füllen. Die Tomaten halbierst du im Anschluss und verteilst sie auf dem Teig. Während des Backens im Ofen sinken diese in den Teig ein und verleihen dem Clafoutis sein tolles Aussehen.

Wenn du es in kleinen Förmchen oder direkt aus der Gratinform servierst, eignet es sich so hervorragend für Dinnerpartys oder einen gemütlichen Brunch. Lass es dir schmecken!

Selbstverständlich haben wir auch das klassische Clafoutis-Rezept mit Kirschen für dich. Und gerade jetzt, in der Pflaumenzeit, bietet es sich an, ein Clafoutis mit den lilafarbenen Früchten zu backen. Die beiden Rezepte aus dem obigen Video sind aber ebenso lecker und schnell umgesetzt.