Mediterranes Abendessen: probiere eine Tomaten-Feta-Galette

Vermische das Mehl mit einer Prise Salz in einer Schüssel. Schneide die kalte Butter in kleine Stücke, füge sie hinzu und verknete alles mit den Händen, bis die Mischung krümelig ist. Gib das Ei und das kalte Wasser hinzu und verknete dann alles schnell zu einem glatten Teig. Forme daraus eine Kugel, wickle sie in Frischhaltefolie und lasse den Teig etwa 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.