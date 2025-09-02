Keine Idee fürs Abendessen? Dieses 10-Minuten-Pesto rettet dich

Wenn es gut werden muss, kombinieren wir Tomaten und Feta. Diese Kombi geht wirklich immer und passt zu Brot, Nudeln oder Pizza wie die Faust aufs Auge. Eine besonders leckere Option, die Mischung aus fruchtig-sauer und salzig-würzig zu huldigen, ist dieses Tomaten-Feta-Pesto. Das ist schnell gemacht und verfeinert alles, was du willst. Du brauchst nur 10 Minuten und eine Handvoll Zutaten und fertig ist es schon. Hier ist das Rezept.

So einfach und so lecker ist Tomaten-Feta-Pesto

Dieses Rezept ist eines aus der Kategorie „manchmal sind Rezepte, die aus Versehen passieren, die besten.“ Ich bin übrigens offen für Vorschläge, wie diese sonst noch benannt werden könnte. Aber zurück zum Thema: Ich stand neulich vor meinem Kühlschrank und starrte mit leerem Blick hinein. Diese Momente kennst du bestimmt auch. Wenn der Magen knurrt, aber sich das Inspirationslevel eher so im Bereich „gar nicht“ hält, müssen schnelle Rezepte her, solche, die lecker sind und kaum Arbeit in Anspruch nehmen. Ich beendete mein Starren also damit, eine Brotdose mit einem Rest Feta aus den Tiefen meines Kühlschranks ans Tageslicht zu befördern, gemeinsam mit einem halb leeren Glas getrocknete Tomaten in Öl.

Die gleiche Aktion wiederholte ich am Küchenschrank und fand ein halbes Paket Walnüsse und eine verschrumpelte Knoblauchzehe. Ich sollte wirklich häufiger einkaufen gehen. Da ich auch noch Nudeln da hatte, wanderten alle anderen Zutaten kurzerhand in einen Mixer, zusammen mit einer Prise Chiliflocken und etwas Pfeffer (doppelt scharf hält besser). Um das Ganze cremiger zu bekommen, goss ich ein wenig von dem Einlegeöl der Tomaten hinzu. Nach wenigen Momenten ohrenbetäubender Lautstärke stellte ich meinen Mixer wieder aus und wurde mit einem cremig-aromatischen Tomaten-Feta-Pesto belohnt.

Seit diesem Tag gibt es das Tomaten-Feta-Pesto häufiger bei mir. Die Mischung aus Feta und getrockneten Tomaten ist eine, die es mir wirklich angetan hat. Auch brauche ich für die Zubereitung nur den Mixer, keine Pfannen oder sonstige Küchengeräte. Herrlich für Tage, an denen es schnell gehen muss. Probier’s doch auch mal aus!

Tomaten-Feta-Pesto Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Tomaten eingelegt in Öl, etwa diese 🛒

1 Knoblauchzehe

180 g Feta

2 Handvoll Walnusskerne

Olivenöl nach Bedarf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken nach Geschmack Zubereitung Lass die Tomaten abtropfen und fange dabei das Öl auf. Schäle den Knoblauch.

Gib Tomaten, Knoblauch, Feta und Walnusskerne in einen Mixer und püriere alles zu einer feinen Masse. Gleiche diese mit dem Tomatenöl und ggf. auch Olivenöl an.

Schmecke mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken ab.

