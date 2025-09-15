Tomaten-Feta-Quiche: Entdecke dein neues Lieblingsrezept

Tomaten und Mozzarella gelten in der kulinarischen Welt als Traumkombination. Weniger geläufig ist die Mischung aus Tomaten und Feta. Dabei ist die mindestens genauso lecker. Den Beweis liefert diese würzige Tomaten-Feta-Quiche

Spätsommergenuss: Tomaten-Feta-Quiche

Quiches sind eine tolle Sache. Sie vereinen knusprigen Teig mit einer herzhaften Füllung, lassen sich immer wieder neu variieren und wenn etwas davon übrig bleibt, hast du noch ein tolles Mittagessen, dass du dir am nächsten Tag einfach mit zur Arbeit nehmen kannst. Klingt toll, oder? Dann lass uns eine Tomaten-Feta-Quiche backen.

So ganz wollen wir es in der Leckerschmecker-Redaktion noch nicht wahr haben, dass sich der Sommer langsam verabschiedet. Deshalb verlängern wir dieses Gefühl von warmen, unbeschwerten Tagen einfach. Zumindest kulinarisch und gönnen uns eine Quiche mit Tomaten und Feta.

Hier trifft nämlich ein knusprig-buttriger Mürbeteigboden auf eine cremige Füllung, in der noch die Aromen des Sommers stecken.

Damit die Zubereitung nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, verwenden wir einen fertigen Mürbeteigboden aus dem Supermarkt. Den brauchst du nur auszurollen und in eine gefettete Quicheform legen. Darauf verteilst du gleichmäßig die in zwei Hälften geschnittene Kirschtomaten und gewürfelten Feta mit übergießt alles mit einer Mischung aus Sahne, Eiern, Milch, getrocknetem Oregano und Thymian sowie Salz und Pfeffer.

Dein Part der Arbeit ist hiermit erledigt. Nun darfst du die Quiche in den Ofen schieben und dich entspannt zurücklehnen. Den Rest erledigt der Backofen. Ist die Tomaten-Feta-Quiche dann fertig, lässt du sie noch kurz abkühlen und genießt sie dann mit frischem Basilikum.

Für jede Jahreszeit und jeden Anlass gibt es die passende Quiche. Wie wäre es mit einer Feta-Spinat-Quiche oder einer Zucchini-Quiche? Darf es etwas herbstlicher sein, empfehlen wir eine Brokkoli-Pilz-Quiche.

Tomaten-Feta-Quiche keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Kochutensilien (28 cm, online, zum Beispiel hier 🛒 1 Quicheform Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

1 Rolle Quiche- oder Mürbeteig aus dem Supermarkt

400 g Kirschtomaten

200 g Feta

150 ml Sahne

100 ml Milch

3 Eier

1 TL getrockneter Oregano

1 TL getrockneter Thymian

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll frisches Basilikum Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine Quicheform mit Butter ein.

Rolle den Quicheteig aus und lege ihn in die Form. Drücke den Teig am Rand leicht an und steche ihn mit einer Gabel mehrfach ein.

Wasche und halbiere die Tomaten. Schneide den Feta in Würfel.

Verteile Tomaten und Feta gleichmäßig auf dem Teigboden.

Verquirle in einer Schüssel Sahne, Milch und Eier mit dem Schneebesen. Würze die Mischung mit Oregano, Thymian, Salz und Pfeffer.

Gieße die Eimasse gleichmäßig über den Belag.

Backe die Quiche im vorgeheizten Ofen 35 – 40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist.

Garniere die Tomaten-Feta-Quiche mit frischem Basilikum und serviere sie warm oder abgekühlt.

