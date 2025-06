Sommer-Liebling: Tomaten-Himbeer-Salat

Salate sind mehr als nur die Beilage zu einem Essen. Frisch und aromatisch zugleich hat ein schnell gemachter Tomaten-Himbeer-Salat das Zeug dazu, dein neuer Lieblingssalat im Sommer zu werden. Denn er entfacht nicht nur ein wahres Genuss-Feuerwerk, sondern ist auch unkompliziert zubereitet.

Tomaten-Himbeer-Salat: Sommer in der Schüssel

Wenn es warm ist, dann ist ein schneller Salat oft das beste Mittag- oder Abendessen. Die Küche bleibt kalt und die Zeit für die Zubereitung hält sich in Grenzen. Unser Tomaten-Himbeer-Salat ist in nur 15 Minuten fertig und vereint das Beste, was der Sommer zu bieten hat: die ersten Tomaten und Himbeeren der Saison. Dazu noch cremiger Mozzarella, frisches Basilikum und ein fruchtig-scharfes Himbeer-Senf-Dressing – fertig ist dein perfekter Sommersalat.

Für den Salat brauchst du nur wenige Zutaten. Wie bereits erwähnt, sind diese Kirschtomaten, frische Himbeeren, einige Basilikumblätter und Mini-Mozzarella. Für das Dressing kommen noch eine halbe Bio-Zitrone, Olivenöl, Senf, Salz, Pfeffer und Honig hinzu. Schau vor dem Einkauf, was sich davon noch in deinem Vorratsschrank befindet. Hast du alles beisammen, kann es schon losgehen.

Wasche zuerst die Tomaten und halbiere sie. Wasche auch vorsichtig die Himbeeren. Einen Teil (etwa ein Drittel) legst du für das Dressing beiseite. Den Rest gibst du zusammen mit den Tomaten in eine Schüssel. Lass nun den Mozzarella abtropfen und gib ihn ebenfalls in die Schüssel.

Anschließend bereitest du das Dressing zu. Püriere die Himbeeren mit Senf und Honig zu einer glatten Masse und rühre danach den Saft und Abrieb einer halben Zitrone sowie Olivenöl unter. Schmecke das Dressing ab und gieße es über den Salat. Zum Schluss kommen die Basilikumblätter darüber.

Möchtest du den Salat noch mit weiteren Zutaten ergänzen, dann passen geröstete Pinienkerne als Topping perfekt dazu. Eine klein geschnittene Zwiebel bringt zudem etwas Würze in die Schüssel. Und wer mag, gibt in Streifen geschnittenen luftgetrockneten Schinken dazu.

Noch mehr erfrischende und leichte Sommersalat gibt es bei Leckerschmecker. Lass dir auch mal einen Pfirsich-Blaubeer-Salat mit Feta. Ein echter Klassiker ist ein Wassermelonen-Feta-Salat. Ebenfalls perfekt für den Sommer: ein Salat mit gegrillten Pfirsichen und Burrata.

Tomaten-Himbeer-Salat Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 200 g Kirschtomaten

125 g frische Himbeeren

125 g Mini-Mozzarella-Kugeln

1 Handvoll frische Basilikumblätter Für das Dressing: 1 TL Senf

1 EL Honig

1/2 Zitrone Saft und Abrieb

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche die Kirschtomaten, halbiere sie und gib sie in eine große Schüssel 🛒

Wasche die Himbeeren vorsichtig, lege ein Drittel davon beiseite und gib den Rest zu den Tomaten in die Schüssel.

Lass die Mini-Mozzarella abtropfen und gib sie ebenfalls in die Schüssel.

Fülle die beiseite gelegten Himbeeren zusammen mit dem Senf und dem Honig in ein Gefäß und püriere die Zutaten gut durch.

Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Gib beides zu der Himbeer-Senf-Mischung. Füge das Olivenöl hinzu und verrühre alles zu einem glatten Dressing. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße das Dressing über den Salat. Vermenge alles vorsichtig miteinander und streue die Basilikumblätter darüber.

Genieße den Salat sofort, zum Beispiel mit frischem Baguette.

