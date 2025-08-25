Tomaten-Mozzarella-Tarte: italienischer Klassiker in neuem Gewand

Den italienische Klassiker Caprese auch mal als Hauptgericht genießen – das geht mit dieser Tomaten-Mozzarella-Tarte. Zusammen mit einem knusprigen Boden aus Blätterteig und mediterranen Kräutern wird daraus ein ganz besonderer Genuss.

Rezept für Tomaten-Mozzarella-Tarte

Unsere Tomaten-Mozzarella-Tarte besteht aus wenigen, einfachen Zutaten, die du überall zu kaufen bekommst oder einen Teil davon vielleicht sogar schon zu Hause hast. Der Boden der herzhaften Tarte besteht aus Blätterteig, den wir im Supermarkt kaufen. Das spart bei der Zubereitung des Gerichts jede Menge Zeit. Daneben brauchst du noch frische Tomaten, Mozzarella, Basilikum sowie ein Ei. Basics wie Gewürze, Knoblauch und Olivenöl kommen ebenfalls noch hinzu.

Die Tarte wird in einer speziellen Tarteform gebacken. Die fettest du mit Butter ein, so klebt später nichts an der Form fest. Hast du keine passende Form zur Hand, nimm einfach eine Springform oder eine flache Auflaufform.

Lege den Teig in die Form und drücke ihn gut fest. Schneide dann die Tomaten und den Mozzarella in dünne Scheiben, schäle und hacke den Knoblauch. Vermenge den Knoblauch mit etwas Olivenöl und bestreiche damit den Boden der Tarte. Verteile als nächstes Fächerförmig abwechselnd die Tomaten- und Mozzarellascheiben auf dem Teig und würze diese mit Salz, Pfeffer sowie getrocknetem Oregano.

Zum Schluss schiebst du die Tomaten-Mozzarella-Tarte auch schon in den vorgeheizten Ofen und backst sie für knapp 25 Minuten, bis der Teigrand goldbraun wird. Bestreue sie vor dem Servieren noch mit frischen Basilikumblättern und lass dir die etwas andere Art einer italienischen Caprese schmecken.

