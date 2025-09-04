Aus der Küche in den Süden: Eine Suppe, die Urlaubsträume weckt

Suppenkasper aufgepasst! Die Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe ist ein echter Klassiker, der durch seine einfache Zubereitung und seinen aromatischen Geschmack begeistert. Sie verbindet die fruchtige Süße von Tomaten mit der würzigen Cremigkeit von Parmesan und wird durch die frische Note von Basilikum perfekt abgerundet. Sie überzeugt als wunderbare Vorspeise für ein mehrgängiges Menü ebenso wie als leichtes Hauptgericht. Komm, lass uns ein leckeres Süppchen kochen!

Einfaches Rezept für Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe

Die Zubereitung beginnt mit dem Anbraten von fein gehackten Zwiebeln und Knoblauch, die der Suppe eine angenehme Würze verleihen. Danach dürfen die Hauptakteure, die Tomaten, ihren großen Auftritt haben. Ob frische, sonnengereifte Tomaten oder die praktischen geschälten Tomaten aus der Dose, hier hast du die freie Wahl. Tomatenmark sorgt für zusätzliche Tiefe, während Salz und Pfeffer als klassische Gewürze den Grundton setzen.

Sahne macht die Suppe wunderbar cremig und harmonisch. Kräftiges Pürieren mit dem Mixstab sorgt für die typische Konsistenz, die diese Suppe so beliebt macht. Kurz vor dem Servieren folgt das i-Tüpfelchen: frisch geriebener Parmesan und duftende Basilikumblätter. Die beiden Zutaten geben der Suppe optisch den letzten Schliff und bereichern geschmacklich auf ganzer Linie.

Serviert mit einer Scheibe knusprigem Brot oder einer kleinen Einlage wie Hackbällchen, Garnelen oder auch einfach Croûtons ist die Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe ein vielseitiges Gericht, das fast jedem schmeckt. Für einen besonders herzhaften Touch kannst du auch geröstete Pinienkerne oder einen Schuss Balsamicoessig zum Garnieren verwenden.

Wer es etwas leichter mag, kann die Sahne durch eine pflanzliche Alternative ersetzen, die Suppe bleibt dennoch wunderbar cremig. Und falls du Lust auf eine sättigende Variante hast, könntest du beispielsweise kleine Pasta wie Tortellini oder Gnocchi direkt in die Suppe geben.

Die Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe verbindet unkomplizierte Zubereitung mit mediterranem Genuss. Perfekt für alle, die sich mal wieder ein kleines Stück Italien auf den Teller holen möchten.

Lust auf noch mehr Suppen? Italien-Fans sollten unbedingt diese Tortellini-Suppe oder die geröstete Tomaten-Zucchini-Suppe nachkochen. Auch die Pilzsaison hat bereits begonnen und wartet mit einer köstlichen Parmesan-Pilzsuppe auf. Welche Suppe möchtest du als Nächstes auslöffeln?

Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe Vanessa 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

50 g Tomatenmark

500 g geschälte Tomaten

Salz und Pfeffer

200 ml Sahne

70 g Parmesan

2 Handvoll Basilikum Zubereitung Schäle die Zwiebel und den Knoblauch und würfle sie klein.

Gib das Öl in einen großen Topf, erhitze es und brate die Zwiebeln und den Knoblauch kurz im Öl an. Füge das Tomatenmark dazu und schwitze es ebenfalls kurz an.

Füge die geschälten Tomaten dazu, würze mit Salz und Pfeffer. Lass alles kurz aufkochen und dann bei niedriger Hitze für 10 Minuten köcheln.

Gieße die Sahne dazu und püriere alles kräftig mit dem Mixstab, bis die Suppe schön schäumt.

Reibe den Parmesan, wasche den Basilikum und schüttle ihn trocken. Schneide den Basilikum klein. Gib Parmesan und Basilikum in die Suppe und serviere deine köstliche Tomaten-Parmesan-Basilikum-Suppe.

