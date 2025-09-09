Frischer Tomaten-Rucola-Salat: einfaches Rezept mit ganz viel Geschmack

Die immer noch warmen Sonnenstrahlen sorgen dafür, dass die Tomaten in meinem Garten reifen und ich täglich frische Früchte ernten kann. Zusammen mit dem ebenfalls gut wachsenden Rucola bereite ich aus den Tomaten gerne einen Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen zu. Klingt einfach, ist aber einfach megalecker und noch dazu schnell gemacht.

Leichter Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen

Ich freue mich jedes Jahr auf die Tomatensaison. Denn wer schon einmal Tomaten aus dem eigenen Garten genossen hat, weiß, wie viel besser sie zu denen aus dem Supermarkt schmecken. Das hat mehrere Gründe: Tomaten aus dem eigenen Garten kannst du vollreif ernten, wogegen Supermarkt-Tomaten meist unreif geerntet werden und künstlich nachreifen. Außerdem setzt der Handel eher auf Sorten, die gut transportierbar sind, lange haltbar bleiben und einheitlich aussehen – Geschmack steht leider nicht an erster Stelle.

Wusstest du eigentlich, dass Tomaten Obst sind? Ja, genau. Botanisch gesehen sind sie Beeren, da sie aus der Blüte der Pflanze entstehen und Samen enthalten. In der Küche werden Tomaten jedoch traditionell als Gemüse behandelt und verwendet. Das liegt daran, dass sie weniger süß sind als typisches Obst und hauptsächlich in herzhaften Gerichten zum Einsatz kommen.

Für deinen Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen verwendest du am besten reife, aromatische Cherrytomaten, frisch geernteten Rucola und Mini-Mozzarella-Kugeln. Die Pinienkerne röstest du kurz in einer Pfanne ohne Öl, bis sie goldbraun duften. Ein hochwertiges Olivenöl, etwas Balsamico sowie Salz und Pfeffer runden den Salat ab.

Die Einfachheit macht den Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen zu einem echten Genuss. Genieße ihn als Antipasto oder als Beilage zu gegrilltem Fleisch oder Fisch. Kaum ein Gericht verkörpert die italienische Philosophie des „La Dolce Vita“, das süße Leben durch einfache, aber hochwertige Zutaten zu zelebrieren, so sehr wie dieser Salat.

Du liebst frische Tomaten? Dann probiere unbedingt auch unseren italienischen Tomatensalat mit Oliven – ein mediterraner Klassiker, der perfekt zu Grillabenden passt. Für eine außergewöhnliche Geschmackskombination empfehlen wir dir Tomato Tonnato. So lecker hast du Tomaten mit Sicherheit noch nie gegessen! Und wenn du Lust auf tropische Aromen hast, ist unser erfrischender Mango-Gurken-Salat genau das Richtige für dich.

Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Cherrytomaten

150 g Rucola

1 kleine rote Zwiebel

200 g Mini-Mozzarella-Kugeln

50 g Pinienkerne

3 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

1 EL Balsamico-Essig

Salz und Pfeffer

frisches Basilikum Zubereitung Wasche die Tomaten gründlich unter fließendem Wasser. Halbiere sie nach Belieben.

Wasche auch den Rucola. Trockne ihn anschließend in einer Salatschleuder oder auf einem Küchentuch gut ab.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in dünne Ringe.

Lass den Mozzarella abtropfen.

Gib die geschnittenen Tomaten in eine große Schüssel.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl an, bis sie goldbraun sind.

Verrühre Olivenöl und Balsamico-Essig. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Gib den Rucola, die Zwiebelringe, den Mozzarella und die gerösteten Pinienkerne zu den Tomaten in die große Schüssel. Gieße das Dressing darüber und vermenge alles vorsichtig.

Serviere den Tomaten-Rucola-Salat mit Mozzarella und Pinienkernen sofort.

