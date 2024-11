Probiere eine aromatische Tomaten-Walnuss-Focaccia

Focaccia ist ein italienisches Fladenbrot aus luftigem Hefeteig, das traditionell mit Olivenöl und Kräutern gebacken wird. Man kann die Focaccia aber auch mit einer Vielzahl anderer Zutaten belegen. In unserem Rezept sind das heute Tomaten und Walnüsse. Komm mit in die Küche, wir backen eine Tomaten-Walnuss-Focaccia.

Tomaten-Walnuss-Focaccia einfach selbst backen

Die Focaccia hat eine lange Geschichte in der italienischen Küche. Ursprünglich als schlichter Teigfladen gebacken, diente die Focaccia den Bauern und Fischern als einfaches, sättigendes Brot. Sie ließen sie oft über offener Glut backen, was ihr eine charakteristische, rauchige Note verlieh. Mit den Jahren wurde die Focaccia verfeinert und erhielt regionale Varianten, in denen frische Kräuter, Oliven und andere Zutaten aus der jeweiligen Region die Hauptrolle spielten. Die Focaccia gilt als eine Art Urform der heutigen Pizza.

Charakteristisch für Focaccia sind die typischen Dellen im Teig. Vor dem Backen drückst du mit den Fingern kleine Vertiefungen in den Teig. In ihnen sammelt sich das Olivenöl und sie sorgen so dafür, dass es gleichmäßig verteilt wird, was dem Brot zusätzlichen Geschmack und Struktur verleiht.

Für die perfekte Tomaten-Walnuss-Focaccia brauchst du nicht viele Zutaten. Du startest mit einem selbstgemachten Teig aus Mehl, Hefe, Wasser, Salz und ein wenig Olivenöl. Abgerundet wird sie mit Tomaten und Walnüssen. Am besten eignen sich kleine Cherry- oder Rispentomaten, die durch ihre Süße und ihre kräftige Farbe ins Auge fallen und eine perfekte Konsistenz haben. Wenn du keine Walnüsse magst, kannst du sie auch durch Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne ersetzen.

Die Tomaten-Walnuss-Focaccia lässt sich einfach zubereiten und die Kombination der Zutaten ergibt ein einzigartiges Aroma, das an die Vielfalt der mediterranen Küche erinnert. Probiere sie selbst und überzeuge dich von ihrem köstlichen Geschmack.

Bei Leckerschmecker haben wir natürlich auch das klassische Rezept für Focaccia mit Kräutern für dich. Oder du backst dir eine leckere Focaccia mit Weintrauben. Die Focaccia mit Kartoffeln und Rosmarin verspricht italienischen Genuss mit deutscher Note. Suchst du etwas Ausgefalleneres, probiere die fünf farbenfrohen Focaccia-Rezepte aus dem Video.