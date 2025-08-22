Schnell zubereitet, maximaler Genuss: Tomaten-Zucchini-Pasta mit Hühnchen

Pasta und Hähnchen in einer leckeren Soße, wenn das mal nicht nach den besten Bedingungen für ein köstliches Abendessen klingt. Schnapp dir die Zutaten und folge unserem Rezept für eine leckere Tomaten-Zucchini-Pasta mit Hühnchen.

Feierabend-Rezept für Tomaten-Zucchini-Pasta mit Hühnchen

Die Zucchini sind los. So oder so ähnlich fühlt es sich jedenfalls gerade an. Egal wohin man schaut, überall dreht es sich um den kleinen Sommerkürbis. Was du daraus machen kannst, um das Gemüse möglichst abwechslungsreich zuzubereiten? Ganz eindeutig diese einfache Tomaten-Zucchini-Pasta mit Hühnchen.

Dafür brauchst du zunächst einmal eine Zucchini. Außerdem noch Hähnchenbrustfilet, passierte Tomaten, Pinienkerne, Nudeln, Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl, Gewürze, Parmesan und Sahne. Und wie gewohnt beginnst du damit die Pasta nach Packungsangabe bissfest zu kochen. Die Zeit, die die Nudeln vor sich hinköcheln, kannst du nutzen, um das Gemüse zu schnibbeln und die Soße vorzubereiten.

Vor dem Genuss steht aber erst einmal die Arbeit an. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide das Gemüse in feine Würfel. Von der Zucchini entfernst du die Endstücke und schneidest sie dann in dünne Scheiben. Das Hähnchenfleisch würfelst du mundgerecht Dann kommt etwas Öl in eine Pfanne und die Hähnchenwürfel werden darin angebraten, bis sie von allen Seiten goldbraun sind. Nimm sie erst einmal heraus und stelle sie beiseite.

Brate nun die Zucchinischeiben in der Pfanne an, dünste Knoblauch und Zwiebel mit und lösche alles mit den passierten Tomaten und der Sahne ab. Rühre den getrockneten Oregano für eine mediterrane Note unter und schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab. Dann kommen die Hähnchenwürfel wieder in die Soße. Lass sie ein paar Minuten darin garen, hebe die Nudeln unter und serviere alles mit gerösteten Pinienkernen und frisch geriebenem Parmesan.

Du liebst Zucchini, weißt aber nicht, was du aus dem Gemüse noch alles zubereiten kannst? Wir liefern dir ein paar passende Ideen. Bereite doch mal Nudeln in einer Zucchini-Feta-Soße zu oder lass dir Pasta in einer Zucchini-Frischkäse-Soße schmecken. Probiere auch mal kalte Zucchini-Nudeln mit Erdnusssoße.

Tomaten-Zucchini-Pasta mit Hühnchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Pasta z.B. Penne

Salz nach Geschmack

1 kleine Zucchini ca. 200 g

2 Hähnchenbrustfilets

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Pinienkerne online, zum Beispiel hier 🛒

2 EL Olivenöl

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

200 ml passierte Tomaten

100 ml Sahne

1 TL getrockneter Oregano

3 EL frisch geriebener Parmesan Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Wasche die Zucchini, entferne die Enden und schneide sie dann in dünne Scheiben. Schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Würfel. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Röste die Pinienkerne in einer kleinen Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze an, bis sie goldbraun sind und leicht duften. Nimm sie anschließend heraus und stelle sie beiseite.

Gib dann 1 EL Olivenöl in die Pfanne. Brate die Hähnchenwürfel darin rundherum scharf an, bis sie goldbraun sind. Würze sie mit Salz und Pfeffer, nimm sie aus der Pfanne und stelle sie ebenfalls beiseite.

Gib einen weiteren EL Olivenöl in die Pfanne. Brate darin die Zucchinischeiben goldbraun an, füge danach Zwiebel und Knoblauch hinzu. Dünste alles für 2–3 Minuten glasig an.

Gieße die passierten Tomaten und die Sahne in die Pfanne und verrühre die Zutaten gut miteinander. Würze mit Oregano, Salz und Pfeffer.

Gib die Hähnchenwürfel zurück in die Soße und lass alles bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten leicht köcheln.

Gieße die Pasta ab, hebe sie unter die Soße und verrühre alles vorsichtig miteinander.

Verteile die Pasta auf zwei Teller, streue die Pinienkerne sowie den Parmesan darüber und serviere das gericht sofort.

