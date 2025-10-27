Tomatensuppe mit Mango: leckerer Farbklecks im Herbst

Herbstzeit ist Suppenzeit. Wenn es draußen regnerisch und ungemütlich ist, gibt es fast nichts Schöneres, als es sich mit einer Schüssel Suppe und einer Kuscheldecke auf der Couch gemütlich zu machen. Ein absoluter Liebling ist diese Tomatensuppe mit Mango. Sie schmeckt frisch, leicht und dennoch vollmundig und passt perfekt in jede Jahreszeit – im Sommer servierst du sie kalt als erfrischende Vorspeise, im Herbst und Winter wärmt sie angenehm und bringt mit ihrer fruchtigen Note ein Stück Sonne auf den Tisch.

Einfaches, raffiniertes Rezept zum Nachkochen: Tomatensuppe mit Mango

Für die Tomatensuppe mit Mango brauchst du reife, aromatische Tomaten, eine saftige Mango, Zwiebel, Knoblauch, etwas Ingwer und einen Spritzer Limettensaft. Ein Schuss Olivenöl sowie Kokosmilch sorgen für eine samtige Textur, während Chili und Curry der Suppe einen feinen Hauch Schärfe und Würze verleihen. Kräuter wie Majoran und Koriander oder Petersilie runden den Geschmack ab.

Beginne die Zubereitung, indem du Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Mango und Chili kleinschneidest. Verteile anschließend alles auf einem Backblech. Mische Öl und Currypulver, träufle die Mischung über das Gemüse und streue noch den Majoran drüber. Röste es etwa 20 Minuten lang, bis die Tomaten leicht karamellisieren. Gib die Mischung zusammen mit Gemüsebrühe, Kokosmilch und Zucker in einen Topf, erhitze alles kurz und püriere die Suppe anschließend fein. Schmecke sie mit Sojasoße, Limettensaft sowie Salz und Pfeffer ab. Garniere die Suppe mit Tomatenwürfeln, Mangostreifen und frischen Kräutern und serviere sie heiß oder lauwarm.

Wer diese Tomatensuppe mit Mango einmal probiert hat, entdeckt, wie wunderbar sich scheinbar gegensätzliche Aromen verbinden können. Sie weckt immer wieder die Lust auf einen weiteren Löffel und sorgt für wohlige Genussmomente an regnerischen Herbsttagen.

Tomatensuppe mit Mango Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Tomaten rot und gelb

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

15 g frischer Ingwer

1 reife Mango ca. 200 g Fruchtfleisch

1 kleine rote Chilischote optional

2 Majoranzweige

4 EL Öl

1 EL Currypulver

200 ml Gemüsebrühe online z.B. hier 🛒

400 ml Kokosmilch

1 TL Zucker

2 EL Sojasoße online z.B. hier 🛒

Saft von 1 Limette

Salz und Pfeffer

einige Blätter frischer Koriander oder Petersilie Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze vor. Viertele 5 der Tomaten. Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Schäle den Ingwer und schneide alles grob in Stücke. Schäle die Mango und ziehe ein paar Streifen für die Deko ab. Würfle den Rest des Fruchtfleischs. Entkerne die Chilischote und hacke sie fein. Zupfe die Majoranblättchen von den Zweigen. Verteile Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Mango, Chili und Majoran auf einem Backblech. Verrühre das Öl mit dem Currypulver und träufle es gleichmäßig über das Gemüse. Röste alles auf der mittleren Schiene für 20 Minuten, bis die Tomaten leicht karamellisieren. Gib die geröstete Mischung in einen Topf, füge Gemüsebrühe, Kokosmilch und Zucker hinzu und erhitze alles kurz. Püriere die Suppe fein und schmecke sie mit Sojasoße, Limettensaft, Salz und Pfeffer ab. Hacke den Koriander fein. Würfele die verbliebene Tomate. Fülle die Suppe in Schüsseln, garniere sie mit Tomatenwürfeln und Mangostreifen. Bestreue sie frischen Kräutern und serviere sie heiß oder lauwarm. Notizen Für die passende Herbstdeko kannst du bei Geniale Tricks vorbeischauen. Diese Kürbisse aus Papier sind einfach zu basteln und sorgen für eine schöne Stimmung.

